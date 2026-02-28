Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3125050
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! कीमतों में गिरावट, चांदी भी स्थिर; चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rate Today: मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजार में आज 28 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों में गिरावट आई, जबकि चांदी की कीमतें स्थिर हैं. राज्य के प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में नए रेट लागू हो गए हैं. आइए आज के लेटेस्ट रेट जानते हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 28, 2026, 06:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! कीमतों में गिरावट, चांदी भी स्थिर; चेक करें लेटेस्ट रेट

MP-Gold Silver Rate Today: शनिवार 28 फरवरी, 2026 को मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. राज्य के बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के सर्राफा बाजारों में सुबह-सुबह सोने की कीमतों में गिरावट आई. वहीं चांदी की कीमतें स्थिर रहीं, जिससे आज खरीदारों के लिए दिन अच् दिन हो सकता है. सर्राफा बाजार में चल रहे उतार-चढ़ाव के बीच निवेशक और ग्राहक दोनों ही बाजार पर करीब से नज़र रखे हुए हैं. अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो सही समय पर सबसे अच्छी डील पाने के लिए लेटेस्ट रेट ज़रूर देखें.

शनिवार को सोना हुआ सस्ता
मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजार में शनिवार सुबह सोने की कीमतों में गिरावट आई है. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में कीमतों में इस गिरावट से शादी के सीजन में खरीदारी करने वालों को कुछ राहत मिली है.

इंदौर-भोपाल में 22 कैरेट सोने की ताजा कामतें
Bankbazaar.com के अनुसार आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,860 प्रति ग्राम है, जबकि 27 फरवरी को यह ₹14,870 थी. वहीं 22 कैरेट सोने के 8 ग्राम की कीमत ₹ 1,18,880 है, जबकि कल यह ₹1,18,960 थी. इसी तरह, 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,48,600 है, जबकि कल यह ₹1,48,700 थी.

Add Zee News as a Preferred Source

24 कैरेट सोने का दाम
भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹1,56,030 प्रति 10 ग्राम हो गया है. Bankbazaar.com के अनुसार, आज 22 कैरेट सोने का भाव ₹15,603 प्रति ग्राम है, जबकि 27 फरवरी को यह ₹15,614 था. 24 कैरेट सोने के 8 ग्राम का भाव ₹1,24,824 है, जबकि कल यह ₹1,24,912 था. इसी तरह, 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव आज ₹1,56,030 है, जबकि कल यह ₹1,56,140 था.

शनिवार को चांदी के दाम स्थिर
चांदी की बात करें तो आज इसके दाम स्थिर हैं. BankBazaar के अनुसार एक ग्राम चांदी की कीमत आज ₹295 है, जबकि कल यह ₹290 थी. इसी तरह, एक किलोग्राम चांदी की कीमत आज ₹295,000 है, जबकि कल यह ₹290,000 थी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gold and silver rate todaymp news

Trending news

gold and silver rate today
सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! कीमतों में गिरावट, चांदी भी स्थिर; चेक करें रेट
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में बड़ी 'प्रशासनिक सर्जरी', 11 IAS अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट
mp holi
एमपी में दुकानों की सजावट के पीछे छिपा है गंदगी का काला जाल, होली पर हो जाएं सावधान!
Bhopal Power Cut
भोपाल में आज 50 इलाकों में 2 से 7 घंटे तक गुल रहेगी बिजली, देखें लिस्ट
digvijaya singh
'आखिरी सांस तक लड़ूंगा...', बालाघाट में पूर्व सीएम का बयान, सरकार पर गंभीर लगाए आरोप
Vishnu Deo Sai
किसानों की समृद्धि और खुशहाली से ही विकसित भारत का सपना होगा साकार: विष्णु देव साय
Kuno National Park
कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, 'गामिनी' ने 3 नहीं 4 शवकों को दिया जन्म...
cg teacher recruitment
छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती का पूरा शेड्यूल जारी, सीएम ने दी जानकारी
Umang Singhar
आदिवासी रंग में रंगे उमंग सिंघार, मांदल की थाप पर जमकर थिरके नेता प्रतिपक्ष...
mp news
अब स्कूलों की तरह गौशालाओं में लगेगी गायों की हाजिरी, MP सरकार ला रही नया सिस्टम