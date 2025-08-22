MP में लग रहा दुनिया का सबसे विचित्र मेला, खेली जाएगी खून की होली; धारा 144 लागू
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP में लग रहा दुनिया का सबसे विचित्र मेला, खेली जाएगी खून की होली; धारा 144 लागू

Gotmar Fair 2025: 23 अगस्त को मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में बड़ा ही विचित्र मेला लगने जा रहा है. इस मेले में चारों तरफ खून की नदियां बहती दिखाई देंगी. गोटमार मेले की वजह से पांढुर्णा में धारा 144 लगाई गई है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Aug 22, 2025, 04:01 PM IST
gotmar mela mp
gotmar mela mp

Gotmar Mela 2025 in MP: मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में 23 अगस्त यानी कल एक ऐसे त्योहार को मनाया जाएगा जहां ना जाने कितने पिता भाई बेटे लहुलुहान होंगे और कितनों की जानें जाएंगी. हम बात कर रहे पांढुर्णा में मनाए जाने वाले गोटमार मेले की जो कहने को तो विश्व प्रसिद्ध है लेकिन मेले में बहती अपनों की खून की धाराएं पुराने धाव भी ताजा कर देती है. गोटमार मेले को लेकर पांढुर्णा और आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दिया गया है. क्या है इस मेले की कहानी और क्यों खेली जाती है यहां खून की होली जानिए इस खबर में.

क्या है गोटमार मेला
गोटमार मेला दरअसल, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और विचित्र मेले में से एक है. इस मेले का संबंध  पांढुर्णा में बहने वाली जाम नदी और सावरगांव के संगम से जुड़ी हुई है. यहां मेले में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाएंगे. कई लोगों की जानें जाएंगी, कई गंभीर रुप से चोटिल होंगे और कई लहूलुहान होंगे बावजूद इसके पूरे जोश और उमंग के साथ पत्थरबाजी का सिलसिला चलता रहेगा. पत्थरबाजी को गोटमार मेला के एक विशेष परंपरा के रुप में देखा जाता है, जो पोला पर्व के दूसरे दिन सजता है.

शहर में धारा 144 लागू
किसी भी शहर में 144 लागू करने का मतलब यही होता है कि इस जिले में या इलाके में कभी भी कोई भी गंभीर स्थिति हिंसक रुप में उतपन्न हो सकती है. यहां भी मौजूदा हाल कुछ ऐसा ही आंका जा रहा है. मेले में खून की धाराएं बहेगी जहां नजरें जाएंगी वहीं कोई न कोई लहूलुहान पड़ा होगा. इस 'परंपरा' को  शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के लिए प्रशासन की ओर से हरसंभव प्रयास चालू है. गौर करने वाली बात ये है कि करीब 600 पुलिसकर्मियों की सेना मेले में उपस्थित रहेगी जहां लोग परंपरा के अनुसार एक दूसरे को मारने मरने के लिए उतारू रहेंगे. 

क्यों मनाते है ये विचित्र गोटमार मेला
दुनिया की सबसे अनोखे पर्व को मनाने के पीछे कई तरह के कारण बताएं जाते है. कुछ कहानियां प्रेमी युगल से जुड़ी हुई है तो कुछ राजा महाराज के युद्धाभ्यास काल से. कहते है कि जाम नदी के बीचों बीच पलाश के पेड़ को झंडे के रुप में गाड़ने से इस परंपरा की शुरूआत होती है. यहां मेले में उपस्थित लोग  देवी चंडिका के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे जिसके बाद खूनी संघर्ष की लड़ाई की शुरूआत होती है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. पांढुर्णा  की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: LALLURAM

