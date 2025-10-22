Advertisement
मेरा डेटा, मेरा फोन, नहीं लगाउंगी ई-अटेंडेंस... प्रिंसिपल की नोटिस पर भड़की जबलपुर की टीचर; तर्क देकर की सबकी बोलती बंद

MP Teacher Attendance App : हमारा शिक्षक ऐप पर ई-अटेंडेंस न लगाने को लेकर जबलपुर की शिक्षिका ने ऐसा तर्क दिया है कि हर कोई हैरान है. शिक्षिका ने ई-अटेंडेंस का उपयोग न करने की बात कही है. उसने कहा कि "मेरा फोन है, मेरा डेटा है, थर्ड पार्टी ऐप को एक्सेस नहीं दूँगी.

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 22, 2025, 03:27 PM IST
Jabalpur Teacher Challenges e‑Attendance Rule: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियमितता बनाए रखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य किया गया है. शिक्षक कब स्कूल आ रहे हैं और कब वे स्कूल से निकल रहे हैं, इन सब का अपडेट उन्हें हमारा शिक्षक ऐप पर देना होता है. हालांकि, जबलपुर की एक महिला शिक्षक ने इस विषय में ऐसा तर्क दिया है जिसने इस मामले को कोर्ट तक खींच दिया है.

महिला शिक्षक पर किए सवाल
दरअसल, जबलपुर के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल महाराजपुर में पदस्थ शिक्षिका ज्योति पांडे को उनके स्कूल प्रिंसिपल ने ई-अटेंडेंस न लगाने पर नोटिस थमा दिया. ज्योति पर आरोप हैं कि वे अपनी मौजूदगी कभी भी ऐप पर ई-अटेंडेंस के माध्यम से अपडेट नहीं करती हैं, जबकि ये नियम शासन की ओर से लागू किया गया है. इसके बदले में ज्योति ने ऐसा जवाब दिया कि हर शिक्षक सोचने पर मजबूर हो गया है.

शिक्षिका ने दिया तर्क
शिक्षिका ने अपने पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि ना ही उन्हें शासन की ओर से कोई अलग से फोन या फिर सिम मुहैया कराया गया है. निजी फोन से हमारा शिक्षक ऐप डाउनलोड करने से डेटा चोरी और साइबर क्राइम का खतरा बना रहता है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि "मोबाइल मेरा है, डेटा मेरा है, इसमें बैंक खातों से लेकर परिवार की तस्वीरें और निजी दस्तावेज़ हैं. ऐसे में थर्ड पार्टी ऐप को एक्सेस नहीं दे सकती हूँ."

इतना ही नहीं, उन्होंने बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर कहा कि या तो शासन आश्वासन दे कि ऐप के इस्तेमाल से कोई डेटा लीक का खतरा नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को एक्सेस देने पर वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है. या फिर शासन अपनी तरफ से अलग फोन और सिम मुहैया कराए. ज्योति के इस तर्क का शिक्षक संघ ने समर्थन दिया है.

जिला अधिकारी बोले नियम का पालन हो
वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने नोटिस की जानकारी नहीं होने की बात कही है. उन्होंने कहा कि हमारा शिक्षक ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शासन का नियम है, जिसका पालन होना चाहिए.

