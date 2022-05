10वीं और 12वीं पास के लिए निकली बंपर नौकरियां, यहां देखें आवेदन करने के सारे डिटेल्स

सरकारी नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए खुशखबरी आ रही है. 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए करीब 39 हजार नौकरियां निकली हैं. इसमें बड़ी खुशखबरी ये है कि इन पदों के लिए किसी तरह की परीक्षा नहीं देना है.