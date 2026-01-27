लोकरंग में दिखाई देता है लघु मध्य प्रदेश... राज्यपाल मंगुभाई पटेल और CM मोहन यादव ने किया गणतंत्र का उत्सव का शुभारंभ

Lokrang Festival 2026: मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'गणतंत्र का उत्सव: लोकरंग' कार्यक्रम का शुभारंभ किया. रवीन्द्र भवन परिसर, भोपाल में आयोजित लोकरंग’ कार्यक्रम में लोकसंस्कृति की भव्य झलक देखने को मिली. इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ "लोकरंग महोत्सव" का शुभारंभ राष्ट्रीय समारोह को और भी अर्थपूर्ण बनाने की सार्थक पहल है.

‘लोकरंग’ में दिखाई देता है लघु मध्य प्रदेश

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा ‘लोकरंग’ में लोक कलाकारों, शिल्पकारों और लोक साधकों के माध्यम से लघु मध्यप्रदेश दिखाई देता है. यह उत्सव एक ही मंच पर मध्यप्रदेश की विविध लोक संस्कृतियों की जीवंत झलक प्रस्तुत करता है. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना ही गांवों का विकास है और गांवों का विकास ही सच्चे अर्थों में भारत का विकास है.

पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की चार विभूतियों को बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकरंग में प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की चार विभूतियों एवं राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित संस्थाओं को बधाई दी. बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रख्यात लेखक कैलाश चंद्र पंत, मार्शल आर्ट कलाकार भगवानदास रैकवार, MP जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर और नारायण व्यास को साल 2026 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.

गणतंत्र दिवस पर झांकियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभागों का सम्मान

इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस पर झांकियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विभागों को सम्मानित भी किया.

26 से 30 जनवरी तक चलेगा लोकरंग 2026

बता दें कि लोकरंग महोत्सव देश के सबसे बहुप्रतीक्षित सांस्कृतिक समारोहों में से एक है, जो संगीत, नृत्य, कला, कहानी सुनाने और स्थानीय व्यंजनों के माध्यम से आदिवासी और लोक परंपराओं की समृद्धि का सम्मान करता है. झीलों के शहर और मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाला यह महोत्सव प्रदर्शनों, प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक अनुभवों का एक जीवंत संगम प्रस्तुत करता है. लोकरंग कार्यक्रम ग्रामीण और स्वदेशी भारत की आत्मा को दर्शाता है. 20 साल से अधिक समय में मनाया जाने वाला लोकरंग महोत्सव हर साल गणतंत्र दिवस पर शुरू होता है. इस बार यह कार्यक्रम 30 जनवरी तक चलेगा.