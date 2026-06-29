मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी: 4 कृषि उत्पादों को मिला GI टैग, किसानों के लिए खुलेंगे नए बाजार

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MP News: मध्य प्रदेश ने एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. राज्य की चार खास और पारंपरिक कृषि फसलों को प्रतिष्ठित 'ज्योग्राफिकल इंडिकेशन' (GI) टैग मिला है. जिन फसलों को यह वैश्विक पहचान मिली है, उनमें सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगनी अरहर और छत्रिय धान शामिल हैं.
आदिवासी अंचल की फसलों को मिली नई पहचान
यह ऐतिहासिक उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि ये चारों कृषि उत्पाद मध्य प्रदेश के आदिवासी-बहुल इलाकों से आते हैं. इस फैसले से खासकर महाकौशल क्षेत्र के आदिवासी और स्थानीय किसानों को सीधा और बड़ा फायदा होगा. GI टैग मिलने से अब इन खास फसलों को असलियत की वैश्विक पहचान मिल गई है.
महाकौशल के किसानों को होगा बड़ा फायदा
सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर और छत्रिय धान को GI (भौगोलिक संकेतक) टैग मिला है. ये चारों कृषि उत्पाद राज्य के आदिवासी-बहुल इलाकों से आते हैं. उम्मीद है कि GI टैग से खास तौर पर महाकौशल क्षेत्र के किसानों को काफी आर्थिक फायदा होगा. इन उत्पादों की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे, साथ ही इनके निर्यात की संभावनाएं भी मजबूत होंगी. इससे किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री का बड़ा बयान
इस गर्व की बात पर राज्य के किसानों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. अब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों बाजारों में इन उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ेगी. बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और मिली खास पहचान से किसानों को अपनी फसलों के लिए बेहतरीन दाम मिल सकेंगे. इससे उनकी आय में काफी बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.
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