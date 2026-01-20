Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3080394
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिखाया ग्रीन एनर्जी विजन, मंत्री राकेश शुक्ला ने राज्य सरकार की नीतियों की दी जानकारी

World Economic Forum 2026: वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश की निविदा एवं खरीद प्रक्रियाएं विदेशी डेवलपर्स की भागीदारी को सक्षम बनाती हैं और ग्रीन एनर्जी-3000 जैसी वैश्विक कंपनियों के लिए मध्यप्रदेश में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिखाया ग्रीन एनर्जी विजन, मंत्री राकेश शुक्ला ने राज्य सरकार की नीतियों की दी जानकारी

World Economic Forum 2026: नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम में मध्यप्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा रोडमैप, हालिया परियोजना विकास और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश की निविदा एवं खरीद प्रक्रियाएं विदेशी डेवलपर्स की भागीदारी को सक्षम बनाती हैं और ग्रीन एनर्जी-3000 जैसी वैश्विक कंपनियों के लिए मध्यप्रदेश में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं.

मंत्री राकेश शुक्ला ने दावोस स्थित मध्यप्रदेश स्टेट लाउंज में जर्मनी स्थित 'ग्रीन एनर्जी-3000' के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एलएलसी के साथ नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की. इस अवसर पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स फेलिक्स रेंकर और एंड्रियास रेंकर मौजूद रहे. कंपनी के पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश की नवकरणीय परियोजनाओं की जानकारी ली और विचार-विमर्श किया.

'ग्रीन एनर्जी-3000' के फेलिक्स रेंकर और एंड्रियास रेंकर ने अपनी कंपनी को एक एकीकृत नवकरणीय ऊर्जा डेवलपर के रूप में प्रस्तुत करते हुए ईपीसी (EPC), परियोजना वित्तपोषण और इक्विटी निवेश में अपनी क्षमताओं की जानकारी साझा की. कंपनी ने यूरोप, मध्य पूर्व और भारत में साझेदारों के माध्यम से संचालित अपनी वैश्विक परियोजनाओं और अनुभवों की जानकारी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

आगे की कार्य योजना

अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव द्वारा 'ग्रीन एनर्जी-3000' को हाल ही में म.प्र. में संपन्न निविदाओं का विवरण, जानकारी साझा की, जिससे परियोजना संरचनाओं और बोली प्रक्रियाओं की भविष्य की निविदाओं में संभावित भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हो सके. यह बैठक स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को गति देने और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को सशक्त करने की दिशा में मध्यप्रदेश शासन के सतत प्रयासों को दर्शाती है.

पीस इन्वेस्ट कंपनी के साथ जल-ऊर्जा परियोजनाओं पर मंथन 

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री शुक्ला ने जिनेवा स्थित पीस इन्वेस्ट  के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर यूसुफ मर्चेंट के साथ बैठक कर जल एवं ऊर्जा क्षेत्र में सतत विकास आधारित निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की. पीस इन्वेस्ट संस्था ग्लोबल साउथ में प्रभावकारी निवेश के माध्यम से मानव-केंद्रित विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है.

मंत्री राकेश शुक्ला ने मध्यप्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को साझा करते हुए जल एवं ऊर्जा आधारित सतत परियोजनाओं में निवेश के अवसरों की जानकारी दी. उन्होंने को-इन्वेस्टमेंट मॉडल से स्वच्छ ऊर्जा और जल प्रबंधन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया.

इस अवसर पर प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र सिंह और आयुक्त जनसम्पर्क दीपक सक्सेना भी बैठक में उपस्थित रहे. अधिकारियों ने राज्य की नीतिगत व्यवस्था, निवेश-अनुकूल माहौल और भविष्य की परियोजनाओं के बारे में जानकारी साझा की. बैठक में दोनों पक्षों ने जल एवं ऊर्जा के क्षेत्र में सतत् और प्रभाव-आधारित परियोजनाओं में सहयोग को लेकर संवाद जारी रखने पर सहमति बनी.

TAGS

Madhya PradeshWorld Economic Forum 2026

Trending news

Madhya Pradesh
MP में 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा की तैयारी, दावोस में अमारा राजा समूह से हुई अहम बैठक
Madhya Pradesh
MP मे टेक्नोलॉजी और नवाचार को मिलेगी नई दिशा, दावोस में इजराइल के साथ हुई चर्चा
bhopal news
गांव में नहीं रहना चाहती थी पत्नी, सनकी पति ने दबा दिया गला, फिर ससुरालवालों को...
madhya pradesh news
MP को टियर-2 टेक्नोलॉजी हब बनाने में बड़ा कदम, दावोस में HCL टेक के साथ हुई चर्चा
Mohan Yadav
युवाओं को सक्षम बनाना प्राथमिकता... मोहन यादव ने मध्यांचल उत्सव-2026 का किया शुभारंभ
Raipur Sahitya Utsav
23 जनवरी से रायपुर साहित्य उत्सव का आगाज, साहित्य प्रेमी, लेखक, विचारक होंगे शामिल
raipur news
नांदगांव–नागपुर के बीच तीसरी रेल लाइन का काम तेज, रायपुर रूट की 14 ट्रेनें कैंसिल
raipur news
रायपुर में T20 मुकाबले की उलटी गिनती शुरू, IND vs NZ मैच को लेकर प्रशासन अलर्ट
Indore news
इंदौर जल कांड के बाद MP में 5,219 लीकेज चिह्नित, 58 ट्यूबवेल बंद; रोबोट लगाएंगे पता
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: विजय शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, भोपाल में रेस्टोरेंट के पास मिला महिला का शव, पढ़ें 20 जनवरी की बड़ी खबरें