Archana Tiwari Update: 12 दिन से लापता अर्चना तिवारी को पुलिस ने ढूंढ निकाला, नेपाल बॉर्डर के पास लखीमपुर में मिलीं
Archana Tiwari Update: 12 दिन से लापता अर्चना तिवारी को पुलिस ने ढूंढ निकाला, नेपाल बॉर्डर के पास लखीमपुर में मिलीं

Archana Tiwari News: जीआरपी भोपाल की टीम ने नेपाल  बॉर्डर के पास उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से अर्चना तिवारी को सकुशल बरामद कर लिया है. इस बरामदगी के बाद मामले की आगे की जांच जारी है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 20, 2025, 12:50 AM IST
Archana Tiwari Update: 12 दिन से लापता अर्चना तिवारी को पुलिस ने ढूंढ निकाला, नेपाल बॉर्डर के पास लखीमपुर में मिलीं

Katni Archana Tiwari New Update: भोपाल जीआरपी टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पिछले करीब 12 दिनों से लापता अर्चना तिवारी को पुलिस ने नेपाल  बॉर्डर के पास उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से सकुशल बरामद कर लिया है. जीआरपी रानी कमलापति इस गुमशुदगी मामले की जांच कर रही थीं. इस सफल ऑपरेशन के बाद पुलिस अब आगे की जांच कर रही है. एसएसपी राहुल लोढ़ा ने इसकी पुष्टि की है. 

यह भी पढ़ें: Katni Archana Tiwari Case: 12 दिन से लापता अर्चना तिवारी का मिला सुराग! परिवार ने मीडिया से क्यूं बनाई दूरी?

 

नेपाल बॉर्डर के पास लखीमपुर में मिलीं अर्चना
एसएसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने अर्चना तिवारी की बरामदगी की जानकारी देते हुए बताया कि 'अर्चना तिवारी इंदौर-बिलासपुर-नर्मदापुरम एक्सप्रेस के डी3 कोच से लापता हो गई थीं. रानी कमलापति जीआरपी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. तब से पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी. तलाशी के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए. आखिरकार मंगलवार को जीआरपी ने उन्हें लखीमपुर से बरामद कर लिया है और उन्हें भोपाल लाया जा रहा है.'

 

रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी अर्चना 
बता दें कि अर्चना तिवारी रक्षाबंधन के त्योहार के लिए 7 अगस्त को इंदौर से कटनी अपने घर के लिए निकली थीं. उन्होंने इंदौर-बिलासपुर-नर्मदापुरम एक्सप्रेस में सफर किया और डी-3 कोच में बैठी थीं. अगले दिन 8 अगस्त की सुबह वह कटनी पहुंच गईं, लेकिन अर्चना रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं. परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और उनकी सीट पर रखा बैग ट्रेन में ही मिल गया. इसके बाद परिजनों ने रानी कमलापति जीआरपी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही. तलाश के दौरान पुलिस को पता चला कि अर्चना ग्वालियर में पदस्थ एक कांस्टेबल राम तोमर के संपर्क में थी.

bhopal newsmp news

