इसे कहते हैं फास्ट रिजल्ट, जबलपुर स्टेशन से 2 साल का बच्चा हुआ किडनेप, 1 घंटे में छुड़ाया
इसे कहते हैं फास्ट रिजल्ट, जबलपुर स्टेशन से 2 साल का बच्चा हुआ किडनेप, 1 घंटे में छुड़ाया

Jabalpur News: जबलपुर रेलवे स्टेशन से एक 2 साल के बच्चे का अपहरण किया गया था, लेकिन जीआरपीएफ और आरपीएफ पुलिस ने महज एक घंटे के अंदर ही बच्चे को रिकवर किया और आरोपी को भी पकड़ लिया.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 14, 2025, 10:07 AM IST
MP News: कभी-कभी पुलिस इतनी तेजी से काम करती है कि आरोपी को भागने का समय भी नहीं मिलता. जबलपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. क्योंकि यहां पुलिस ने महज एक घंटे में ही आरोपी के धरदबोचा था. दरअसल, जबलपुर रेलवे स्टेशन से एक शख्स 2 साल के बच्चे के अपहरण करके भाग निकला, जैसे ही इसकी खबर जीआरपी और आरपीएफ को लगी तो दोनों टीमें एक्टिव हुई और महज एक घंटे के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया और बच्चे को बचा लिया गया. बताया जा रहा है कि बच्चे और आरोपी दोनों ही झारखंड के रहने वाले हैं, बच्चे को लेकर आरोपी शहर के बाजार की तरफ भागा था, जिसे इंदिरा मार्केट से पकड़ लिया गया. 

जबलपुर में ट्रेन का इंतजार कर रहे थे मां-बाप 

बताया जा रहा है कि झारखंड के रहने वाले बिनु पासवान अपनी पत्नी और 2 साल के बच्चे अभिषेक साथ जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर झारखंड जाने वाली शक्तिकुंज एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे. जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने नजर बचाते हुए उनके बेटे को बहला-फुसलाकर उठा लिया और मौके से भाग निकला, बताया जा रहा है कि जैसे ही बच्चा गायब हुआ तो बिनु पासवान ने तुरंत मामले की जानकारी जीआरपी थाने में दी थी, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसी के आधार पर बच्चे की तलाश शुरू कर दी. 

जबलपुर के इंदिरा मार्केट से पकड़ाया आरोपी 

जीआरपी पुलिस ने बताया कि 15 अगस्त होने की वजह से शहर में और स्टेशन में चेकिंग अभियान तेजी से चलाया जा रहा है. ऐसे में  शिकायत मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीमें एक्टिव हो गई और तुरंत ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी. जहां एक घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी कालू को जबलपुर के इंदिरा मार्केट से धरदबोचा. बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की हालत में था और बच्चा भी उसके कब्जे में था. 

पुलिस ने बच्चे को उससे लेकर तुरंत ही उसे मां-बाप को सौंप दिया, तब कही जाकर बच्चे के मां-बाप ने राहत की सांस ली. हालांकि जीआरपी ने बच्चे का मेडिकल चेकअप कराया था, जिसमें उसे किसी तरह की चोट नहीं मिली. वहीं पुलिस की इस कार्रवाई की लोग तारीफ कर रहे हैं. 

