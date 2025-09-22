GST हुआ कम, लेकिन दुकानदार अब भी ले रहा पुराने दाम? जानें कहां और कैसे करें शिकायत

Complaint and Gelpline Numbers for GST: केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी 2.0 के तहत नेक्स्ट जेन सुधार सोमवार से लागू हो चुके हैं, जिसका सीधा फायदा लोगों को मिलेगा. इसका असर मध्य प्रदेश के बाजारों में दिखने लगा है और आम जनता को राहत देते हुए दुकानदारों ने उन प्रोडक्ट के दाम घटा दिए हैं, जिन पर जीएसटी में कटौती की गई है. करीब 375 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरें कम की गई हैं और आप भी जब सामान खरीदने जाएं तो ये सुनिश्चित करें कि आपको इसका लाभ मिले. लेकिन, अगर दुकानदार आपको जीएसटी कम होने का लाभ नहीं दे रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत, सरकार करेगी निगरानी

अगर दुकानदार अब भी सामान का दाम पुराने एमआरपी के हिसाब से वसूल रहा है तो आप इसकी शिकायत सरकार की तरफ से जारी टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं. इसके अलावा एसएमएस, वॉट्सऐप, ग्राहक NCH, उमंग ऐप और ग्राहक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं. केंद्र सरकार ने भी साफ कहा है कि वो खुद निगरानी करेगी.

जीएसटी कट का नहीं मिल रहा लाभ तो इन नंबरों पर करें शिकायत

जीएसटी कट के बाद भी दुकानदार पुराना दाम मांगता है तो इसकी शिकायत 1800114000 नंबर पर कर सकते हैं. इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1915 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही आप 8800001915 पर एसएमएस या वॉट्सऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जीएसटी को लेकर कोई भी शिकायत सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच की जा जा सकती है. इसके साथ ही आप ग्राहक NCH और उमंग ऐप पर भी शिकायत कर सकते हैं. ऐप के जरिए आप अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं. ग्राहक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

'बचत उत्सव' के रूप में मनाया जा रहा बदलाव

नवरात्रि के अवसर पर जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, जिसे 'बचत उत्सव' के रूप में मनाया जा रहा है. खास बात यह है कि इस साल नवरात्रि, जीएसटी 2.0 के लागू होने के साथ शुरू हो रही है. जीएसटी 2.0 एक बड़ा टैक्स सुधार है, जिसका उद्देश्य भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना और 375 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम करना है. नए जीएसटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत सरकार ने टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर दो- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दी है, जो कि पहले चार- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत थी.

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भक्ति और दृढ़ संकल्प के संदेश दिए. उन्होंने जीएसटी 2.0 को लेकर कहा कि जीएसटी बचत उत्सव के साथ-साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि इस बदलाव का मकसद उपभोक्ताओं की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना है.

(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)