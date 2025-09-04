GST में बदलाव से आमजन को मिलेगी बड़ी राहत या फिर उम्मीदें रह जाएंगी अधूरी! जानिए क्या बोलती है एमपी की पब्लिक?

GST News: जिस चीज का देशवासियों को लंबे समय से इंतजार था, सरकार लोगों की आखिर सुन ही ली है. दीपावली से पहले सरकार ने आमजनों को बड़ी राहत दी है. आपको बता दें कि 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम लोगों के रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी कम करने का फैसला लिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी की दरों में भारी कटौती के बारे में जानकारी दी है. जीएसटी स्लैब में बदलाव के चलते ज्यादातर वस्तुएं 5 फीसदी और 18 फीसदी के स्लैब में आ गई हैं. इसके अलावा, कई वस्तुओं पर जीएसटी जीरो कर दिया गया है.

आपको बता दें कि जीएसटी का नया स्लैब 22 सितंबर से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा. आम जनता के रोजमर्रा की घरेलू चीजों पर जीएसटी में कटौती की गई है, जिससे आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए खुश होने की बड़ी वजह है. जीएसटी दरों में कटौती के बाद कई चीजें सस्ती हो गई हैं. इससे आम जनता पर क्या फर्क पड़ेगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश के लोग सरकार के फैसले पर क्या कहते हैं. आइए आपको बताते हैं.

क्या बोले मंदसौर के किसान?

जब ZEE MP-CG की टीम मंदसौर पहुंची और लोगों से बात की, तो एक किसान ने बताया कि सरकार के फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है. पहले कृषि पर जीएसटी ज्यादा लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है. इसी तरह कई घरेलू सामान जैसे टूथपेस्ट, साबुन और तेल भी पहले 18% टैक्स स्लैब में थे, जिन्हें अब 5% और 18% की श्रेणी में कर दिया गया है. इससे रोजमर्रा का खर्च काफी कम हो गया है. किसान का कहना था कि इस बदलाव से आम लोगों और किसानों को सीधी राहत मिल रही है और जरूरी चीजें अब पहले से सस्ती हो गई हैं.

मुरैना जिले में क्या बोले लोग?

मुरैना जिले के संजीव अग्रवाल ने ZEE MP-CG टीम को बताया कि केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय का यह फैसला आम जनता के लिए बहुत ही राहत भरा है. उन्होंने कहा कि यह कदम खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों को ध्यान में रखकर उठाया गया है. सीमेंट पर टैक्स पहले 28% था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है. इसके अलावा मेडिकल सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर भी टैक्स कम किया गया है. इससे आम लोगों को बड़ी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि लंबे समय से लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे थे और सरकार का यह कदम निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है.

आम जनता को सीधा फायदा

वहीं मुरैना के सीए प्रकाश गोयल ने ZEE MP-CG को बताया कि जीएसटी में किया गया बदलाव सही दिशा में उठाया गया कदम है. उन्होंने बताया कि सरकार ने जरूरी और रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स घटाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है. हालांकि इस फैसले में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन अब सरकार ने जनता की जरूरतों को समझते हुए सही फैसला लिया है. हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसी सेवाओं पर पहले 18% टैक्स लिया जाता था, जो बेहद अनुचित था. अब इन सेवाओं पर टैक्स कम होने से आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा.

मध्यमवर्ग के लोगों को राहत

सरकार की तरफ से मिल रही आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं और दूसरी ओर हेल्थ इंश्योरेंस व बीमा पॉलिसी पर टैक्स कम किया जाना, लोगों के लिए सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है. इसके अलावा सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. शिक्षा से जुड़ी कई चीजों पर भी टैक्स घटाया गया है. साथ ही सरकार ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि आम जरूरत की चीजों पर लोगों पर कोई अतिरिक्त बोझ न डाला जाए. यह कदम खासकर मध्यमवर्ग और निम्नवर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.

(मुरैना से करतार सिंह और मंदसौर से मनीष पुरोहित की रिपोर्ट)

