मुर्दाघर से जिंदा लौटा युवक, डॉक्टरों ने घोषित किया मृत, पोस्टमार्टम टेबल पर खुला 'शव' की आंखों का पर्दा, नग्न अवस्था में बाहर भागा

Young Man Comes Alive Inside Post Mortem Room-मध्यप्रदेश के गुना के सरकारी अस्पताल से एक हैरान कर देने वाली और रूह कंपा देने वाली लापरवाही सामने आई है, जहां एक 20 वर्षीय युवक को जिंदा होने के बावजूद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. युवक को मृत घोषित करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. इस कहानी में चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब युवक को अचानक होश आया और वह पोस्टमार्टम रूप से नग्न अवस्था में ही बाहर भाग निकला. अगर युवक को सही समय पर होश नहीं आता तो जिंदा अवस्था में ही उसका पोस्टमार्टम हो जाता है. इस घटना के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

युवक ने खाया था जहर

जानकारी के अनुसार, यह मामला हड्डीमील क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां के निवासी जॉन पारदी ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जॉन के अनुसार, मानसिक तनाव के चलते उसने 11 मार्च को जहरीले पदार्श का सेवन कर लिया था. आनन-फानन में परिजन में उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे. लेकिन डॉक्टरों ने जॉन को मृत घोषित कर दिया.

मृत घोषित किया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा

जॉन का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बिना पूरी जांच किए ही उसे मृत घोषित कर दिया और सीधे पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया. जॉन का दावा है कि जब उसे होश आया, तो उसने खुद को पोस्टमार्टम रूम के अंदर नग्न अवस्था में पाया, जिसे देख वह सन्न रह गया.

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होश आने पर भागा युवक

खुद को जिंदा समझते ही जॉन तुरंत पोस्टमार्टम रूम से बाहर की ओर भागा. इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही देर में उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए. पीड़त का कहना है कि अगर उसे सही समय पर होश नहीं आता तो जिंदा होते हुए भी उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता. उसकी जान ले ली जाती.

अस्पताल ने घटना को बताया भ्रामक

यह घटना अस्पताल की कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. आखिर बिना गहन परीक्षण के किसी जीवित व्यक्ति को मुर्दाघर तक कैसे भेजा जा सकता है? वहीं, इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रामक खबर बताया है. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है. अब सवाल यह है कि सच क्या है? और अगर ये आरोप सही हैं, तो आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है?रिपोर्ट-करतार सिंह राजपूत

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