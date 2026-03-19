Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3146882
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मुर्दाघर से जिंदा लौटा युवक, डॉक्टरों ने घोषित किया मृत, पोस्टमार्टम टेबल पर खुला 'शव' की आंखों का पर्दा, नग्न अवस्था में बाहर भागा

Guna News-गुना में 20 वर्षीय जिंदा युवक को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. युवक को मृत घोषित करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पोस्टमार्टम होने से ठीक पहले युवक को होश आ गया और वहां से नग्न अवस्था में ही बाहर भाग निकला. इस घटना के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली और डॉक्टरों की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 19, 2026, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुर्दाघर से जिंदा लौटा युवक, डॉक्टरों ने घोषित किया मृत, पोस्टमार्टम टेबल पर खुला 'शव' की आंखों का पर्दा, नग्न अवस्था में बाहर भागा

Young Man Comes Alive Inside Post Mortem Room-मध्यप्रदेश के गुना के सरकारी अस्पताल से एक हैरान कर देने वाली और रूह कंपा देने वाली लापरवाही सामने आई है, जहां एक 20 वर्षीय युवक को जिंदा होने के बावजूद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. युवक को मृत घोषित करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. इस कहानी में चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब युवक को अचानक होश आया और वह पोस्टमार्टम रूप से नग्न अवस्था में ही बाहर भाग निकला. अगर युवक को सही समय पर होश नहीं आता तो जिंदा अवस्था में ही उसका पोस्टमार्टम हो जाता है. इस घटना के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. 

युवक ने खाया था जहर
जानकारी के अनुसार, यह मामला हड्डीमील क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां के निवासी जॉन पारदी ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जॉन के अनुसार, मानसिक तनाव के चलते उसने 11 मार्च को जहरीले पदार्श का सेवन कर लिया था. आनन-फानन में परिजन में उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे. लेकिन डॉक्टरों ने जॉन को मृत घोषित कर दिया. 

मृत घोषित किया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा
जॉन का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बिना पूरी जांच किए ही उसे मृत घोषित कर दिया और सीधे पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया. जॉन का दावा है कि जब उसे होश आया, तो उसने खुद को पोस्टमार्टम रूम के अंदर नग्न अवस्था में पाया, जिसे देख वह सन्न रह गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

होश आने पर भागा युवक
खुद को जिंदा समझते ही जॉन तुरंत पोस्टमार्टम रूम से बाहर की ओर भागा. इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही देर में उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए. पीड़त का कहना है कि अगर उसे सही समय पर होश नहीं आता तो जिंदा होते हुए भी उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता. उसकी जान ले ली जाती. 

अस्पताल ने घटना को बताया भ्रामक 
यह घटना अस्पताल की कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. आखिर बिना गहन परीक्षण के किसी जीवित व्यक्ति को मुर्दाघर तक कैसे भेजा जा सकता है? वहीं, इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रामक खबर बताया है. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है. अब सवाल यह है कि सच क्या है? और अगर ये आरोप सही हैं, तो आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है?रिपोर्ट-करतार सिंह राजपूत

यह भी पढ़ें-दीवार फांद जेल से भागकर ससुराल पहुंचा कैदी, फिर पत्नी के साथ पुलिस ने किया स्वागत!

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsguna newsguna negligence news

Trending news

indore news
इंदौर अग्निकांड में चौंकाने वाला खुलासा, मृतक के बेटे ने बताई पूरी सच्चाई
khargone news
क्या मोनालिसा बनी लव जिहाद की शिकार? सांसद ने खोला राज, केरल सरकार पर भी दागे सवाल
Shajapur News
दीवार फांद जेल से भागकर ससुराल पहुंचा कैदी, फिर पत्नी के साथ पुलिस ने किया स्वागत!
bhopal news
मुस्लिम स्कॉलर का बेतुका बयान- 'सिर्फ मुसलमानों से ही करें खरीदारी...'
mp live news
MP Breaking News LIVE: इंदौर में पीड़ित परिजनों से मिले CM मोहन यादव, 19 मार्च की बड़ी खबरें
Mohan Yadav
CM मोहन यादव का ऐलान- वर्षा की हर एक बूंद के संचयन का संकल्पबद्ध होकर करेंगे प्रयास
Mohan Yadav
मोहन यादव ने हरदा को दी 232 करोड़ की सौगात, बोले- हर हाथ को काम, खेत को पानी संकल्प
bhopal news
अब JK यूनिवर्सिटी- अस्पताल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मेल में नमाज के बाद धमाका
Eid
20 या 21 मार्च... MP में कब मनाई जाएगी ईद, किस दिन बंद रहेंगे बैंक और स्कूल-कॉलेज
Naxalism
Explainer: कैसे खत्म होने की कगार पर आया नक्सलवाद? किस रणनीति ने किया सबसे बड़ा काम