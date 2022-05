काले हिरण के शिकारियों में से एक और ढेर, गुना के जंगलो में पुलिस की मुठभेड़

काले हिरण के शिकारियों में से एक और ढेर, गुना के जंगलो में पुलिस की मुठभेड़

आकाश द्विवेदी/भोपालः गुना में मुठभेड़ के दौरान छोटू उर्फ जहीर का एनकाउंटर किया गया है. मंगलवार सुबह जहीर एनकाउंटर में मारा गया. सुबह तड़के गुना के जंगलो में पुलिस की मुठभेड़ हुई थी. जंगलों में पुलिस ने घेराबन्दी की थी. इसी दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया.