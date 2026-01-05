Advertisement
गुना में खाकी पर खूनी हमला, NH-46 पर पुलिस को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, आंखों में मिर्ची झोंककर बरसाईं लाठियां

Guna Police Attack News: गुना में नेशनल हाईवे-46 पर पुलिस के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई है. जहां पर उपद्रवियों ने कॉन्सटेबल को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं हाईवे पर लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ाकर पीटा है. 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:54 PM IST
Guna Police Clash Case: मध्य प्रदेश के गुना जिले के बीनागंज इलाके के गांव पैंची में सोमवार को कानून व्यवस्था की एक बार फिर से धज्जियां उड़ गईं. वहीं प्रेम विवाह के चलते एक मामले में उपजे विवाद ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर ही जानलेवा हमला कर दिया. उपद्रवियों ने न केवल एक आरक्षक को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की, बल्कि उसे बचाने पहुंची पुलिस और एसएएफ की टीम को नेशनल हाईवे-46 पर दौड़ा-दौड़ा कर लाठी-डंडों और पत्थरों से पीटा.

इस दुस्साहसिक हमले में पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची तक झोंक दी गई, जिससे कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना के बाद दो घायल पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. वहीं बीनागंज हाईवे पर भारी मात्रा में जिलेभर का पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रवाना हुए हैं.

28 दिसंबर को दर्ज हुई एक गुमशुदगी की रिपोर्ट में पता चला है कि मोहम्मदपुर निवासी लोधा समाज की एक युवती मीना समाज के युवक के साथ गायब हो गई थी. उन्होंने 1 जनवरी को भागकर प्रेम विवाह कर लिया था. सोमवार को युवती के परिजन और समाज के लोग बीनागंज चौकी पहुंचे और युवती को सौंपने की मांग करने लगे. चूंकि युवती बालिग थी और उसने अपनी मर्जी से शादी की बात कहते हुए सुरक्षा की मांग की थी, इसलिए पुलिस ने उसके बयान दर्ज कर उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया. इसी बात से नाराज होकर लोधा समाज के करीब आधा सैकड़ा लोग वापस लौटते समय उग्र हो गए.

आंख में झोंकी मिर्ची
उग्र भीड़ ने पैंची के पास नेशनल हाईवे-46 पर चक्काजाम करने का प्रयास किया और लडके के घर में आग लगाने की धमकी देने लगे. जब एक आरक्षक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो ग्रामीणों ने उसे पकडकर बंधक बना लिया और मारपीट शुरू कर दी. सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी के साथ एसएएफ के आधा दर्जन जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां पहले से तैयार भीड़ ने उन पर धावा बोल दिया. एसएएफ जवान नवाब सिंह ने बताया कि हमलावरों ने अचानक आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया, जिससे जवानों को कुछ दिखाई नहीं दिया. इसी का फायदा उठाकर भीड़ ने लाठी, डंडों और पत्थरों से जवानों को लहूलुहान कर दिया.

जान बचाके भागी पुलिस
हमला इतना भीषण था कि पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए हाईवे पर भागना पड़ा. महिलाओं ने भी जमकर पथराव किया. इस उपद्रव में पुलिस का एक वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. हमले में प्रधान आरक्षक मंगल सिंह तोमर और एसएएफ के एएसआई सहित कई जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल लाया गया. जवानों के सिर और हाथों में गंभीर चोटें आई हैं और उनका उपचार जारी है.

भारी पुलिस बल तैनात
पुलिस पर हुए इस सीधे हमले के बाद प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस अब वीडियो फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान कर रही है. कानून को हाथ में लेने वाले और वर्दी पर हाथ उठाने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, गुना

