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बुकिंग के बावजूद नहीं मिली गैस, खाली सिलेंडर लेकर जनसुनवाई में पहुंचा युवक, फिर जो हुआ...

Guna News-गुना में गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिलने पर युवक खाली सिलेंडर लेकर जनसुनवाई में पहुंच गया. युवक ने आठ दिन पहले गैस सिलेंडर की बुकिंग की थी, लेकिन युवक को एजेंसी वाले सिलेंडर नहीं दे रहे थे. मंगलवार को खाद्य विभाग के अधिकारियों ने एजेंसी से बात कर युवक को सिलेंडर दिलवाया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 17, 2026, 04:39 PM IST
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बुकिंग के बावजूद नहीं मिली गैस, खाली सिलेंडर लेकर जनसुनवाई में पहुंचा युवक, फिर जो हुआ...

Man Reached Collectorate With Cylinder-मध्यप्रदेश के गुना शहर के हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक खासी सिलेंडर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया. युवक ने गैस सिलेंडर की बुकिंग 8 दिन पहले की थी, लेकिन उसे सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिल रही थी. डिलीवरी न मिलने से परेशान होकर मंगलवार को युवक खाली सिलेंडर लेकर जनसुनवाई में पहुंच गया. इसके बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों ने एजेंसी से बात की और युवक को मौके पर ही भरा हुआ गैस सिलेंडर दिलवाया.

सिलेंडर नहीं दे रही थी एजेंसी
जानकारी के अनुसार, शहर के हनुमान कॉलोनी निवासी दिनेश कुमार यादव ने आठ दिन पहले गैस सिलेंडर की बुकिंग की थी. बुकिंग के बाद उनके पास कन्फर्म नंबर भी आ गया था. लेकिन इसके बावजूद एजेंसी वाले सिलेंडर नहीं दे रहे थे. दिनेश ने बताया कि एजेंसी वाले कह रहे थे कि पांच के दिन बाद सिलेंडर मिलेगा. 

पेड़ काटकर जलाने लगूं क्या
दिनेश यादव ने बताया कि घर में गैस खत्म हो चुकी है. आठ दिन से हम परेशान हो रहे हैं. काम करने जाएं या टंकी लेकर घूमें. पिछले आठ दिन से हम भूखे प्यासे बैठे हैं. अब क्या पेड़ काटकर जलाने लगूं. दिनेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लॉक में दो दो हजार रुपए में टंकी बेची जा रही है. अब हमारे पास क्या रास्ता बचा है. 

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अधिकारियों ने मंगाया सिलेंडर 
गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान होकर दिनेश यादव खाली सिलेंडर लेकर कलेक्ट्रेट में होने वाली जनसुनवाई में पहुंच गए. उनका कहना था कि कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि क्यों नहीं दे रहे हैं. हम थोड़ी ब्लैक में रहे रहे हैं. हमारे पास नंबर है, कनेक्शन है. जब मेरी सारी चीज कन्फर्म है, तो टंकी देना चाहिए. जनसुनवाई में खाली सिलेंडर देखकर खाद्य विभाग के अधिकारी एक्टिव हुए और एजेंसी से बात की और मौके पर ही दिनेश को भरा सिलेंडर मंगाकर दिलवाया. 

सर्वर के कारण हुई देरी
सिलेंडर की समस्या को लेकर खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि सर्वर में इश्यू होने के कारण थोड़ा बुकिंग में डिले हो गया था. लेकिन उनका बुकिंग क्लियर हो गया, उन्हें सिलेंडर दिलाया गया है. अधिकारियों का कहना है कि गैस पर्याप्त मात्रा में है. नागरिक घबराएं नहीं, शांतिपूर्वक सभी बातों का निराकरण हो सकता है.

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