कुत्तों को खाना खिलाना पड़ा भारी, पड़ोसी ने महिला पर किया अभद्र कमेंट, विरोध करने पर की मारपीट

Neighbor Attacked The Woman-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में एक पशु प्रेमी महिला को आवारा कुत्तों को खाना खिलाना इतना भारी पड़ गया कि उसके पड़ोसी ने न केवल अश्लील कमेंट किया, बल्कि विरोध करने पर महिला और उनके बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट भी की. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

कुत्तों को खाना खिलाने पर विवाद

यह पूरी घटना शहर के दीन दयाल नगर की है, जहां रहने वाली एक महिला कुत्तों को खाना खिलती हैं. महिला के पति बाहर नौकर करते हैं, इसलिए वह यहां अपने बेटे के साथ रहती हैं. आरोप है कि महिला की इस सेवा भावना से उनका पड़ोसी मनीष चंद्र शर्मा काफी समय से चिढ़ा हुआ था और आए दिन उन्हें परेशान करता रहता था.

महिला पर किया अश्लील कमेंट

पीड़िता के अनुसार, जब वह कुत्तों को खाना दे रही थी, तब आरोपी मनीष चंद्र शर्मा ने उन पर बेहद आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी की. जब महिला ने इस घिनौनी टिप्पणी का कड़ा विरोध किया तो आरोपी आगबबूला हो गया और विवाद मारपीट तक पहुंच गया. महिला का आरोप है कि आरोपी मनीष और उसका भाई दोनों मारने के लिए दौड़े.

परिवार ने मिलकर किया हमला

आरोपी ने अपनी पत्नी के हाथों में डंडा थमा दिया और उससे कहा कि इसे मारो. इसके बाद आरोपियों ने महिला और उनके बेटे के साथ जमकर मारपीट की. इस दौरान मां-बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी और उसका परिवार महिला और उसके बेटे पर हमला करते हुए दिख रहे हैं. पीड़िता ने यह फुटेज पुलिस को सौंपा है. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

