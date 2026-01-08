Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3068062
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

कुत्तों को खाना खिलाना पड़ा भारी, पड़ोसी ने महिला पर किया अभद्र कमेंट, विरोध करने पर की मारपीट

Gwalior News-ग्वालियर में एक पशु प्रेमी महिला ने पड़ोसी पर मारपीट और अभद्र कमेंट करने का आरोप लगाया है. महिला ने पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है. पड़ोसी ने कुत्तों को खाना देने के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की और जब इसका विरोध किया तो मारपीट की है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 08, 2026, 08:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुत्तों को खाना खिलाना पड़ा भारी, पड़ोसी ने महिला पर किया अभद्र कमेंट, विरोध करने पर की मारपीट

Neighbor Attacked The Woman-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में एक पशु प्रेमी महिला को आवारा कुत्तों को खाना खिलाना इतना भारी पड़ गया कि उसके पड़ोसी ने न केवल अश्लील कमेंट किया, बल्कि विरोध करने पर महिला और उनके बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट भी की. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

कुत्तों को खाना खिलाने पर विवाद
यह पूरी घटना शहर के दीन दयाल नगर की है, जहां रहने वाली एक महिला कुत्तों को खाना खिलती हैं. महिला के पति बाहर नौकर करते हैं, इसलिए वह यहां अपने बेटे के साथ रहती हैं. आरोप है कि महिला की इस सेवा भावना से उनका पड़ोसी मनीष चंद्र शर्मा काफी समय से चिढ़ा हुआ था और आए दिन उन्हें परेशान करता रहता था. 

महिला पर किया अश्लील कमेंट
पीड़िता के अनुसार, जब वह कुत्तों को खाना दे रही थी, तब आरोपी मनीष चंद्र शर्मा ने उन पर बेहद आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी की. जब महिला ने इस घिनौनी टिप्पणी का कड़ा विरोध किया तो आरोपी आगबबूला हो गया और विवाद मारपीट तक पहुंच गया. महिला का आरोप है कि आरोपी मनीष और उसका भाई दोनों मारने के लिए दौड़े. 

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार ने मिलकर किया हमला
आरोपी ने अपनी पत्नी के हाथों में डंडा थमा दिया और उससे कहा कि इसे मारो. इसके बाद आरोपियों ने महिला और उनके बेटे के साथ जमकर मारपीट की. इस दौरान मां-बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी और उसका परिवार महिला और उसके बेटे पर हमला करते हुए दिख रहे हैं. पीड़िता ने यह फुटेज पुलिस को सौंपा है. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

यह भी पढ़ें-पहली पत्नी के अंधेपन का फायदा उठाकर पति ने की दूसरी शादी, दोनों के साथ रहने को राजी!

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsgwalior newsanimal lover women attacked

Trending news

mp news
कुत्तों को खाना खिलाना पड़ा भारी, पड़ोसी ने महिला पर किया अभद्र कमेंट, फिर की मारपीट
What is APAAR-ID
क्या है APAAR-ID? देश के बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ निकला आगे, जानें आंकड़े
damoh crime news
पल भर में परिवार खत्म! मासूम के साथ पति-पत्नी ने लगाई फांसी, सामने आई बड़ी वजह
shahdol news
रेत माफियाओं के हौसले बुलंद! नायब तहसीलदार पर बोला हमला, SDM को भी धमकी
Balod Neem Tree
नीम के पेड़ में चमत्कार! अचानक बहने लगी 'दूध की धारा', पूजा-पाठ करने वालों की होड़
chhatarpur news
पहली पत्नी के अंधेपन का फायदा उठाकर पति ने की दूसरी शादी, दोनों के साथ रहने को राजी!
mp train news
अब दो नहीं तीन लाइनों पर सरपट दौड़ेंगी ट्रेनें, दमोह-कटनी रेलवे ट्रैक पर काम पूरा
mp news
MP में 'धीमा जहर' बन रहा पानी! 55 में से 39 जिलों में भूजल में मिला खतरनाक नाइट्रेट
mp High Court news
एमपी में इन कर्मचारियों को मिलेगी 100 फीसदी सैलरी, हाईकोर्ट ने रद्द किया ये फैसला
bhupesh baghel
BJP के गढ़ में भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी, विधानसभा चुनाव में संभालेंगे कमान