दहेज में नहीं दी मुर्रा 'भैंस', ससुराल वाले करते थे प्रताड़ित, नवविवाहिता ने जुल्म से हारकर महिला ने पिया एसिड

Gwalior News-ग्वालियर में एक नवविवाहिता ने एसिड पीकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने महिला के आत्महत्या के मामले में पति, जेठ-जेठानी और सास-ससुर पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है. ससुराल वाले महिला को दहेज में भैंस नहीं देने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 18, 2025, 03:47 PM IST
MP Crime News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में दहेज में मुर्रा भैंस नहीं मिलने पर ससुरालवालों ने नवविवाहिता को इतना प्रताड़ित किया कि उसने एसिड पीकर आत्महत्या कर ली. इस मामले में पुलिस ने 26 दिन बाद मामला दर्ज किया है. 17 अक्टूबर को पुलिस ने पति, जेठ-जेठानी और सास-ससुर पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है. सभी आरोपी अभी फरार हैं, पुलिस तलाश में जुटी हुई है. 

मुर्रा भैंस के लिए कर रहे प्रताड़ित 
जानकारी के अनुसार, 21 साल की विमलेश बघेल की शादी 31 जनवरी 2024 को माधौगंज निवासी दिनेश बघेल से हुई थी. शादी के बाद ससुरालवालों ने दहेज में मुर्रा भैंस की मांग कर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. 20 सितंबर 2025 को पति और ससुरालवालों ने विमलेश के साथ मारपीट की. इस घटना के अगलने दिन उसने एसिड पी लिया और आत्महत्या कर ली. 

बचपन में ही गुजर गए थे माता-पिता
विमलेश के भाई महेंद्र ने बताया कि बहन के जन्म के एक साल बाद पिता और फिर दो महीने बाद मां की मौत हो गई थी. तीन भाई-बहनों में वह सबसे छोटी थी और मैंने ही उसे पढ़ाया-लिखाया. शादी के बाद ससुरालवालों की प्रताड़ना से वह परेशान थी. एसिड पीने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. मरने से पहले उसने ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए.

26 दिन बाद दर्ज हुआ मामला
विमलेश के भाई महेंद्र ने पति दिनेश बघेल, ससुर इमरत बघेल, सास विद्या भाई, जेठ हरिसिंह और जेठानी भावना पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था. विमलेश के बयान, पोस्टमॉर्टम और परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने 26 दिन बाद केस दर्ज किया. इस मामले में सीएसपी किरण अहिरवार ने बताया कि जांच में पुष्टि हुई है कि ससुरालवालों ने दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित किया, जिससे उसने आत्महत्या की. पांचों आरोपियों पर एफआईआर दर्ज है, जल्द गिरफ्तारी होगी.

