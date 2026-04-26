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जबलपुर में धर्मांतरण का खेल! मकान में चल रही थी प्रार्थना सभा, विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल ने बोला धावा

Jabalpur Conversion News: जबलपुर के ग्वारीघाट में धर्मांतरण की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया. आरोप है कि एक मकान में लोगों को बाइबल और प्रार्थना के माध्यम से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 26, 2026, 07:05 PM IST
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Jabalpur Portest News: जबलपुर के ग्वारीघाट में धर्मांतरण की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और वहां पर उन्होंने जमकर हंगामा किया. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि जबलपुर के ग्वारीघाट के एक मकान में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है. सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे तो देखा वहां पर एक किताब और बाइबल के माध्यम से लोगों को प्रार्थना करवाई जा रही थी, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क उठे और उन्होंने जमकर हंगामा किया.

हंगामा की सूचना मिलने पर ग्वारीघाट पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्होंने मौके पर मौजूद किताब और अन्य सामग्री सहित कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लगातार पहले फुसलाकर सनातन के लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है और ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे. वहीं ग्वारीघाट पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, कुछ साहित्य भी बरामद किया गया है और विभिन्न अधिनियमों के तहत इसमें मामला कायम किया गया है.

ईसाई बनाने की कोशिश
विश्व हिंदू परिषद नेता रमेश तिवारी ने बताया कि आज हमारी समरसता यात्रा थी जो, बस्तियों का भ्रमण करते हुए आगे जा रही थी. एक स्थान पर हम लोग रुके और कार्यक्रम करने लगे, तभी वहां मौजूद लोगों को आपत्ति हुई और उन्होंने कहा कि हमारी प्रार्थना में दिक्कत हो रही है. इसके बाद माहौल उग्र हो गया और विवाद की स्थिति बन गई. उनका आरोप है कि वहां बच्चों और महिलाओं को एकत्र कर प्रार्थना कराई जा रही थी और उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही थी.

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पुलिस ने केस किया दर्ज
सीएसपी ग्वारीघाट ने बताया कि एक मामला है, आज करीब दो घंटे पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के एक घर में एक महिला द्वारा गरीब लोगों को एकत्रित कर प्रार्थना कराई जा रही है. मौके पर पुलिस टीम भेजी गई, जहां से एक रजिस्टर जिसमें प्रार्थना लिखी हुई है और एक बाइबल बरामद की गई है. कुछ लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया है, जिनके द्वारा लालच देकर लोगों को बुलाया गया था और धर्म विशेष की शिक्षाएं देकर धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा था. पूरे मामले में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है.

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