trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2890219
Harda News: हरदा में विकलांग हुआ विकास! एंबुलेंस की जगह झोली में भरकर अस्पताल जा रही गर्भवती

Harda News: मध्य प्रदेश के हरदा से एक चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है. जहां कुछ इलाकों में सड़कें इस कदर बदहाल हैं कि वहां एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती. ऐसे में लोग झोली वाला जुगाड़ बनाकर गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रहे हैं. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:52 AM IST
झोली में गर्भवती को बैठाकर अस्पताल ले जाते परिजन
Harda Road Development: सरकार अच्छी सड़कें और चारों तरफ विकास के तो खूब वादें कर रही है. लेकिन विकास की असली कहानी ही कुछ और है. जमीनी हकीकत देखने के बाद ऐसा लगता है, कि मानों विकास विकलांग हो गया है. यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के हरदा जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है. जिसने विकास की सारी पोल खोल दी है. यहां सड़क की बदहाल हालत ने एक गर्भवती महिला को एंबुलेंस की जगह झोली और बाइक पर अस्पताल पहुंचाने को मजबूर कर दिया.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, हरदा के रहटगांव क्षेत्र ग्राम मनासा में सड़क की खराब स्थिति के कारण एक गर्भवती महिला को झोली और बाइक की मदद से अस्पताल लाया गया. यह स्थिति जिला प्रशासन और नेताओं की लापरवाही को दर्शाती है. मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं, जहां सड़क की कमी या खराब स्थिति के कारण लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं. 

झोली वाली जुगाड़ से अस्पताल पहुंची गर्भवती
हरदा के मनासा में सड़कों की खराब स्थिति के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिससे गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें साफ-साफ दिख रहा है कि एक झोलीनुमा जुगाड़ बनाकर लोग उसमें गर्रभवती महिला को बैठाए हैं. गर्भवती के परिजन उस झोली वाले जुगाड़ को चारों तरफ से अपने कंधे पर उठाए हुए हैं, उसके बाद उसे गांव की पगडंडियों से बाहर ले जाते हैं. यही नहीं इसके बाद आगे जाने के बाद भी उन्हें एंबुलेंस की जगह बाइक से गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर जाना पड़ रहा है. 

रिपोर्ट- अर्जुन देवड़ा, जी मीडिया, हरदा

ये भी पढ़ें- गर्भवती को खाट पर 3 किमी ढोया, सड़क के पैसे विधायक के कार्यक्रम में खर्च, वीडियो वायरल

हरदा में विकलांग हुआ विकास! एंबुलेंस की जगह झोली में भरकर अस्पताल जा रही गर्भवती
