हरदा-सागर जिला भाजपा कार्यकारिणी घोषित, BJP प्रदेश अध्यक्ष ने इन नामों पर लगाई मुहर
Madhya Pradesh Bjp: भारतीय जनता पार्टी ने हरदा और सागर जिलों में कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से पदाधिकारियों की घोषणा की गई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 31, 2025, 10:57 PM IST
BJP District Executive: मध्य प्रदेश भाजपा ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा का सिलसिला शुरू कर दिया है. हरदा और सागर ज़िलों से इसकी शुरुआत हो गई है. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से घोषित इन कार्यकारिणियों में हरदा ज़िले में कुल 17 पदाधिकारियों की घोषणा की गई है, जिनमें 5 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष शामिल हैं. वहीं, सागर ग्रामीण में 22 पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है. आइए जानते हैं इस लिस्ट में किन-किन के नाम शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: इंतजार खत्‍म! भोपाल मेट्रो से यात्रा करने को हो जाएं तैयार, इस महीने से होगी शुरू

हरदा-सागर जिला भाजपा कार्यकारिणी घोषित
दरअसल, भारतीय जनता पार्टी ने हरदा और सागर ग्रामीण जिलों की नई जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से बनी इन कार्यकारिणियों में कुल 39 पदाधिकारियों के नाम तय किए गए हैं. हरदा जिले में 17 पदाधिकारी बनाए गए, जिनमें 5 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष शामिल हैं. वहीं सागर ग्रामीण में 22 सदस्यों की टीम घोषित की गई है.

हरदा में इन नामों पर लगी मुहर
हरदा जिले में 5 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष घोषित किए गए हैं.  उपाध्यक्ष- जगदीश सोलंकी, प्रभुलाल पटेल, गयाशंकर पांडे, सुधीर सोनी, बिनोद गोते.  महामंत्री- बसंत सिंह राजपूत, राजेंद्र गोदारा, मनोज निषाद. मंत्री – विजय पटेल, अखिलेश बांके, निखा दुबे, रुक्मणी गौर, ज्योति गहलोत, बिंदु गुर्जर, सपना अग्रवाल, पूजा शर्मा. कोषाध्यक्ष-समर्थ सिंहल का नाम शामिल है.

यह भी पढ़ें: अजब गजब मामला! मरे हुए शख्स का बना 'संबल कार्ड'! 39 साल का इंतजार ऐसे हुआ खत्म

सागर ग्रामीण में 22 पदाधिकारियों की घोषणा
सागर ग्रामीण में 22 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषित की गई है. इसमें 8 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 8 मंत्री, एक कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री और सह-कार्यालय मंत्री शामिल हैं.  उपाध्यक्ष- अनिल बिनोले, लक्ष्मण सिंह लोधी, उषा उर्मिल श्रीवास्तव, दौलत यादव, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, विवेक मिश्रा, अभिजीत सिंह राजपूत, कमलेश्वरी गोविंद कुर्मी। महामंत्री- जितेन्द्र चौहान, उमा कृष्ण खटीक, राजेश तिवारी। मंत्री-अमित नायक, साविता संतोष रोहित (अहरिवार), आकांक्षा अभय जैन, महेन्द्र सिंह लोधी, पूनम वैभव कुचरेले, महेश पाठक, राजेन्द्र मिश्रा, प्रीति सिंह राजपूत. कोषाध्यक्ष-सचिन दुबे. कार्यालय मंत्री- संजय चौबे। सह कार्यालय मंत्री- राजाराम कुशवाहा को नियुक्त किया गया है.

मध्यप्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

mp newssagar news

;