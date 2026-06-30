राजस्थान में घूस लेते पकड़ा गया एमपी का हेड कॉन्स्टेबल, आरोपी से मदद के बदले मांगे थे पैसे

धोखाधड़ी मामले में मदद के बदले मांगे थे पैसे

रिपोर्ट्स के मुताबिक रतलाम के औद्योगिक नगर थाने में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल तपेश गोसाई ने जमीन धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी की मदद करने के बदले रिश्वत मांगी थी. उन्होंने आरोपी से ₹1 लाख की मांग की और भरोसा दिलाया कि उसे शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी और जांच में सहयोग किया जाएगा. पकड़े जाने से पहले हेड कॉन्स्टेबल शिकायतकर्ता से ₹10,000 की पहली किश्त ले चुके थे और बाकी रकम में से ₹50,000 लेने के लिए भीलवाड़ा के एक होटल पहुंचे थे, जहां रिश्वत लेते हुए उन्हें पकड़ लिया गया. बता दें कि डिप्टी एसपी नरपत सिंह चारण के नेतृत्व में एसीबी ने होटल में यह ट्रैप ऑपरेशन चलाया.