राजस्थान में घूस लेते पकड़ा गया एमपी का हेड कॉन्स्टेबल, आरोपी से मदद के बदले मांगे थे पैसे

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मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के औद्योगिक थाना में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल तपेश गोसाई को राजस्थान एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने राजस्थान के भीलवाड़ा में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा. इस घटना की खबर से रतलाम पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि रतलाम पुलिस को इस ऑपरेशन के बारे में सबसे पहले सोशल मीडिया से पता चला और अब इस पूरे मामले की जानकारी विभागीय स्तर पर जुटाई जा रही है.
धोखाधड़ी मामले में मदद के बदले मांगे थे पैसे
रिपोर्ट्स के मुताबिक रतलाम के औद्योगिक नगर थाने में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल तपेश गोसाई ने जमीन धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी की मदद करने के बदले रिश्वत मांगी थी. उन्होंने आरोपी से ₹1 लाख की मांग की और भरोसा दिलाया कि उसे शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी और जांच में सहयोग किया जाएगा. पकड़े जाने से पहले हेड कॉन्स्टेबल शिकायतकर्ता से ₹10,000 की पहली किश्त ले चुके थे और बाकी रकम में से ₹50,000 लेने के लिए भीलवाड़ा के एक होटल पहुंचे थे, जहां रिश्वत लेते हुए उन्हें पकड़ लिया गया. बता दें कि डिप्टी एसपी नरपत सिंह चारण के नेतृत्व में एसीबी ने होटल में यह ट्रैप ऑपरेशन चलाया.
आरोपी के बारे में जानकारी लेने गए थे भीलवाड़ा
रतलाम के ASP विवेक कुमार के अनुसार हेड कॉन्स्टेबल तपेश गोसाईं जमीन के सौदे में लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी लियाकत के बारे में जानकारी की पुष्टि करने के लिए दूसरे पुलिसकर्मियों के साथ भीलवाड़ा गए थे. इसी दौरान खबर मिली कि तपेश गोसाईं को राजस्थान ACB ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है.
₹1 लाख की रिश्वत मांगी गई थी
शुरुआती जानकारी के मुताबिक हेड कॉन्स्टेबल तपेश गोसाईं ने आरोपी की मदद करने के बदले ₹1 लाख की रिश्वत मांगी गई थी. ₹10,000 की शुरुआती रकम पहले ही ली जा चुकी थी और बाद में ₹50,000 का सौदा तय हुआ. जब भीलवाड़ा के एक होटल में बाकी के ₹50,000 लिए जा रहे थे, तब ACB ने ट्रैप ऑपरेशन किया. रतलाम पुलिस ने कहा है कि आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी, जबकि राजस्थान ACB पूरे मामले की सक्रियता से जांच कर रही है.
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