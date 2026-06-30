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राजस्थान में घूस लेते पकड़ा गया एमपी का हेड कॉन्स्टेबल, आरोपी से मदद के बदले मांगे थे पैसे

रतलाम के औद्योगिक पुलिस स्टेशन में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल तपेश गोसाई को राजस्थान के भीलवाड़ा में कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए राजस्थान ACB ने पकड़ा है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक जमीन धोखाधड़ी के मामले में शामिल एक आरोपी की मदद करने के बदले यह रिश्वत मांगी गई थी.

Written ByChandrashekhar solankiEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 30, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:26 PM IST
राजस्थान में घूस लेते पकड़ा गया एमपी का हेड कॉन्स्टेबल, आरोपी से मदद के बदले मांगे थे पैसे
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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