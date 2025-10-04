9 बच्चों की मौत पर भी जागा नहीं सिस्टम! अब तक कफ सिरप के स्टॉक से स्वास्थ्य विभाग अंजान

आशीष श्रीवास/ बालाघाट: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इन दिनों रहस्यमयी मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले एक महीने के अंदर 9 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो चुकी है. इसको लेकर छिंदवाड़ा स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. इसके अलावा राजस्थान में भी दो बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है. जहां इन बच्चों की मौतों को एक कफ सिरप से जोड़ा गया है. बता दें कि दोनों राज्यों में कुल 11 बच्चों की मौत हो चुकी हैं.

दरअसल, कोल्डरीफ व नेक्सा-डीएस सिरप से छिंदवाड़ा जिले में मरने वालों की संख्या मे धीरे धीरे इजाफा हो रहा है, जहां पिछले लगभग 30 दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर 9 तक पहुंच गया है. जबकि राजस्थान में 2 बच्चों की मौत दर्ज की गई. कुल 11 मौतों के बाद सरकार की नोडल एजेंसी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) ने जांच तेज कर दी है. जिसे लेकर 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है.

जाच में सामने आई बड़ी वजह

मिली जानकारी के मुताबिक, छिंदवाड़ा में इस्तेमाल किए गए कफ सिरप के नमूनों की जांच में Diethylene Glycol (DEG) या Ethylene Glycol (EG) जैसे खतरनाक केमिकल नहीं पाए गए हैं. बता दें कि यह तत्व हैं जो पहले भी कई देशों में कफ सिरप से किडनी फेल्योर के मामले बढ़ा चुके हैं. हालांकि, इसने यह भी कहा कि विचाराधीन उत्पाद डेक्सट्रोमेथॉर्फन आधारित फॉर्मूलेशन है, जिसे बच्चों के इलाज में उपयोग के लिए सुझाया नहीं किया जाता है.

इन प्रदेशों को एडवायजरी जारी

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य महानिदेशक (DGHS) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाल रोगियों में कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है.

