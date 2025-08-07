सिवनी के युवक का दिल अहमदाबाद, लिवर भोपाल में देगा नया जीवन, दिल छू लेगी ये कहानी
सिवनी के युवक का दिल अहमदाबाद, लिवर भोपाल में देगा नया जीवन, दिल छू लेगी ये कहानी

MP News: सिवनी के एक युवक की सड़क दुर्घटना में ब्रेन डेड होने के बाद उसके परिवार ने उसके अंगदान का फैसला किया. उसका दिल अहमदाबाद, लिवर भोपाल और एक किडनी जबलपुर भेजी गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:00 PM IST
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के एक 34 वर्षीय युवक के अंगदान ने कई लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण जगाई है. घंसौर में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था. इसके बाद परिवार की सहमति से उनके अंगदान की प्रक्रिया पूरी की गई.  गुरुवार को यातायात पुलिस की मदद से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर युवक का दिल अहमदाबाद के सिम्स अस्पताल और लिवर भोपाल के सिद्धांता अस्पताल भेजा गया. एक किडनी जबलपुर में ही ट्रांसप्लांट की जाएगी.

ब्रेन डेड युवक दूसरों को देगा जिंदगी
दरअसल, जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में एक ब्रेन डेड मरीज द्वारा अंगदान करने से कई लोगों को जीवनदान मिलने का रास्ता खुल गया है. बता दें कि घंसौर इलाके में हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 34 वर्षीय सत्येंद्र यादव को बुधवार रात अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया. इसके बाद मेडिकल टीम ने उनके परिजनों से अंगदान के लिए बात की. परिजनों की सहमति के बाद अंगदान की प्रक्रिया पूरी की गई.

दिल, लिवर और दोनों किडनी की गई दान
सत्येंद्र यादव का दिल, लिवर और दोनों किडनी दान कर दी गईं. उनका दिल अहमदाबाद भेजा गया, जहां यह एक ज़रूरतमंद मरीज़ को नई ज़िंदगी देगा. लिवर भोपाल भेजा गया, जबकि एक किडनी जबलपुर में ही ट्रांसप्लांट की जाएगी. दूसरी किडनी भी भविष्य में किसी ज़रूरतमंद मरीज़ के लिए सुरक्षित रखी गई है.

बता दें कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया गुरुवार सुबह से शुरू हो गई थी. समय में दो बार बदलाव करने के बाद सबसे पहले हृदय के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया और दोपहर 3:40 बजे इसे डुमना एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया, जहां से एयर एंबुलेंस के जरिए अहमदाबाद स्थित सिम्स अस्पताल भेजा गया. इसके बाद शाम 4:18 बजे लिवर के लिए दूसरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और लिवर लेकर एयर एंबुलेंस भोपाल के सिद्धांता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए उड़ान भर गई. (नई दुनिया)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

 

