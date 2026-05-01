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जबलपुर क्रूज हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर, मां की ममता देख हो जाएंगे भावुक; 4 साल के बच्चे को अपनी लाइफ जैकेट में समेटा

Jabalpur Cruise Accident: जबलपुर हादसे में मां की ममता की एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली है. जहां एक महिला अपने 4 साल के बच्चे को लाइफ जैकेट में अपने सीने से चिपकाए रही और उसका साथ नहीं छोड़ा. 

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 01, 2026, 02:55 PM IST
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जबलपुर क्रूज हादसे की भावुक तस्वीर
जबलपुर क्रूज हादसे की भावुक तस्वीर

Jabalpur News: जबलपुर क्रूज हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है. गुरुवार के दिन बरगी डैम के पास हुई यह घटना कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरों से लगाया जा सकता है. जहां एक मां अपने चार साल के बच्चे को अपनी लाइफ जैकेट में समेटे मिली है. घटना में दोनों की मौत हो गई. लेकिन आखिरी वक्त में भी मां ने अपने बेटे को छोड़ा नहीं था. तस्वीर देखकर लगता है कि महिला ने बेटे को हादसे पहले ही लाइफ जैकेट में समा लिया था. लेकिन फिर भी घटना में दोनों बच नहीं सके. यह फोटो देखने के बाद हर कोई भावुक हो जाता है. 

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मां-बेटे की मौत 

मृतक महिला का नाम मरीना मैसी बताया जा रहा है. जो दिल्ली से अपने परिवार के साथ जबलपुर घूमने आई थी. गुरुवार की शाम को वह परिवार के साथ क्रूज पर थी. लेकिन आंधी-तूफान के बीच तेज रफ्तार हवाओं के चलते क्रूज डूब गया. जहां शुक्रवार की सुबह दोनों के शव मिले है. मां मरीना मैसी ने अपनी लाइफ जैकेट में ही बच्चे त्रिशान को लाइफ जैकेट में चिपका रखा था. यह तस्वीर जब लोगों ने देखी तो सब भावुक हो गए. क्योंकि मां ने आखिरी वक्त तक अपने जिगर के टुकड़े का साथ नहीं छोड़ा था. यह तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. 

ये भी पढे़ंः जबलपुर क्रूज हादसा: 28 लोगों को सुरक्षित निकाला, सीएम बोले-मामले की होगी पूरी जांच

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