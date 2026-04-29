जबलपुर में भीषण गर्मी से राहत नहीं, तापमान 42 डिग्री पहुंचा, अगले 3 दिन लू का अलर्ट

Jabalpur Heatwave Alert: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है. महाकौशल अंचल में भी तेज गर्मी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बुधवार को जबलपुर का अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री तक चला गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री का पास था. ऐसे में रात में भी यहां गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. वॉर्म नाइट का अलर्ट भी यहां जारी किया गया है. सुबह 8 बजे से ही भीषण गर्मी हो रही है. जिसके चलते लोग सुबह-सुबह ही अपना जरूर काम निपटाकर घरों में लौट रहे हैं. दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है.

जबलपुर में गर्म हवाओं का प्रभाव

मौसम विभाग ने बताया कि जबलपुर में गर्म हवाओं का प्रभाव लगातार बना हुआ है. जिससे यहां का तापमान लगातार ऊपर जा रहा है. मौसम विभाग ने गर्मी की तीव्रता अभी कुछ दिनों तक लगातार बढ़ने की संभावना जताई है. ऐसे में जबलपुर में अभी गर्मी से बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. क्योंकि जबलपुर में तापमान 41 डिग्री अधिकतम पिछले पांच दिनों से बना हुआ है. मई के महीने में भी भीषण गर्मी की संभावना है. यानि आने वाले दिनों अभी हीट वेव की संभावना और ज्यादा दिखने वाली है. क्योंकि तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

लू से बचाव जरूरी

जबलपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने लू से बचने की सलाह दी है. क्योंकि जबलपुर का औसत अधिकतम तापमान फिलहाल 40 डिग्री के पास चल रहा है. जबकि इससे ऊपर भी तापमान जा रहा है. जबलपुर में 43 डिग्री तक तापमान हो चुका है. ऐसे में लोगों को दोपहर में 11 बजे से 4 बजे तक बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है. ऐसे में हीट वेव से बचाव की सलाह दी गई है. सभी को पर्याप्त पानी पीने और धूप बचने के लिए कहा गया है.

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी

मध्य प्रदेश में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है. प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है. जिसमें जबलपुर समेत आसपास के जिले भी शामिल है. मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवाओं की वजह से अभी तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है. ऐसे में अभी कुछ दिनों तक गर्मी का असर और ज्यादा होने के चांस हैं.

ये भी पढ़ेंः MP में आग बरसा रहा सूरज, इंदौर से उज्जैन तक भीषण गर्मी और लू का अलर्ट, सावधानी बरते

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!