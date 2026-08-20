मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट...भोपाल-इंदौर में भी बरसेगा पानी, फिर करवट लेगा मौसम

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मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ चुका है. मानसून ट्रफ और डिप्रेशन के असर से राज्य के पूर्वी हिस्से में बारिश तेज हो गई है. मौसम विभाग ने सागर संभाग के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. अगले 24 घंटों में इन जिलों में 8 इंच तक बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह मौसम का हाल 18 से 24 अगस्त तक पूरे राज्य में बना रहेगा और बारिश धीरे-धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगी. बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में आम जनजीवन पर असर पड़ना शुरू हो गया है. इसके बाद मौसम में बदलाव की उम्मीद है.
आज इन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने आज 20 अगस्त को टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी, मैहर और सतना में भारी बारिश का अलर्ट है.
भोपाल-इंदौर में भी बरसेगा पानी
इसके अलावा भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में भी बारिश का दौर जारी रहेगा.
बुधवार को जारी रहा बारिश का दौर
बुधवार को पूर्वी इलाके में भारी बारिश हुई, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए. सतना के तराई इलाके में मूसलाधार बारिश के कारण चित्रकूट में गुप्त गोदावरी जगह पर जलस्तर बढ़ गया और पहाड़ियों से बहता पानी गुफाओं के ऊपर से होकर गुजरने लगा. मौसम विभाग के अनुसार अनूपपुर, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, बड़वानी, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, देवास, गुना, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, राजगढ़ में ज्यादा बारिश दर्ज की गई.
डिंडौरी में उफान पर नदियां
डिंडौरी में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिससे 12 से ज्यादा गांव जिला मुख्यालय से कट गए हैं. पन्ना में कई निचले इलाकों और गांवों में पानी भरने से घरों का सामान खराब हो गया है. आंकड़ों के मुताबिक, अब तक राज्य के 16 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 20 से 24 अगस्त के बीच बारिश का दौर धीरे-धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ सकता है. इस बीच राज्य के 16 जिलों में पहले ही औसत से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है.
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