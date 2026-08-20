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मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट...भोपाल-इंदौर में भी बरसेगा पानी, फिर करवट लेगा मौसम

MP Weather Update: मध्य प्रदेश में मानसून ट्रफ और डिप्रेशन एक्टिव होने से पूर्वी हिस्से समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी है. गुरुवार को IMD ने दतिया, विदिशा, रायसेन और छिंदवाड़ा समेत पांच जिलों में बहुत ज्यादा बारिश और 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 20, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:30 AM IST
मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट...भोपाल-इंदौर में भी बरसेगा पानी, फिर करवट लेगा मौसम

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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