मौसम ने बढ़ाई टेंशन: MP के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 2 दिन लगातार बरसेगा पानी

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मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई हैं. रविवार को मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में अति भारी बारिश से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है. धार और बड़वानी में अति भारी बारिश हो सकती है, जबकि इंदौर, उज्जैन, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, हरदा, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और आलीराजपुर के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
एमपी में बारिश का दौर जारी
शनिवार को भोपाल, इंदौर, धार और बड़वानी जैसे जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई. मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण चित्रकूट के आस-पास के इलाकों में अलर्ट पर हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में धार और बड़वानी में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ और सीहोर समेत 16 अन्य जिलों के लिए भी मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
रविवार को इन 18 जिलों में अलर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को इंदौर, उज्जैन, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, हरदा, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और आलीराजपुर में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है. वहीं धार और बड़वानी में अति भारी बारिश हो सकती है.
इसके अलावा भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, नीमच, आगर-मालवा, शाजापुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोक नगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है.
2 दिन लगातार बरसेगा पानी
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर अभी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. वहीं, मानसून ट्रफ राज्य के दक्षिणी हिस्से से होकर गुजर रहा है. इस वजह से अगले दो दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.
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