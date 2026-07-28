एमपी में फिर मंडराए आफत के बादल! नया सिस्टम एक्टिव...भोपाल-इंदौर समेत 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

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मध्य प्रदेश में मानसून के एक्टिव रहने के कारण मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. मौसम विभाग के हालिया आंकड़ों के अनुसार सोमवार को बालाघाट जिले में भारी बारिश हुई, शाम तक मलाजखंड में 74 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा बैतूल, रीवा और इंदौर में हल्की से मध्यम बारिश हुई. जबकि राजधानी भोपाल में दिन भर धूप-छांव का मिला-जुला मौसम रहा. मौसम विभाग ने मंगलवार को पूर्वी मध्य प्रदेश के उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट जैसे जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. साथ ही 29 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है.
अगले 4 दिनों तक पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश
अगले चार दिनों में पूर्वी जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह मौसम प्रणाली ओडिशा की ओर बढ़ रहे गहरे अवदाब, रीवा और दतिया से गुजर रही मानसून ट्रफ और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान व उत्तर प्रदेश के ऊपर बने दो चक्रवाती परिसंचरणों (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) के कारण सक्रिय बनी हुई है. इसके असर से पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी जिलों में फिलहाल केवल हल्की बारिश और बौछारें ही होंगी.
मंगलवार को इन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने आज 28 जुलाई को उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी संभावना है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है.
इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
इसके अलावा रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, सतना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, आगर-मालवा, हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम जैसे लगभग 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है.
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