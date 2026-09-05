एमपी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, ग्वालियर-चंबल में हैवी रेन का अलर्ट...7 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

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मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर कई इलाकों में भारी बारिश के साथ एक्टिव है. लगातार बारिश की वजह से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है और कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. हालात को देखते हुए प्रशासन ने राज्य के 7 जिलों में 5 सितंबर को स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है. इन जिलों में श्योपुर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, भिंड और ग्वालियर शामिल हैं. अलग-अलग जिलों में नर्सरी से लेकर 8वीं या 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए छुट्टियां घोषित की गई हैं. कई जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे.
एमपी में बारिश का कहर
दरअसल, पूरे राज्य में लगातार हो रही बारिश का असर अब रोजमर्रा की ज़िंदगी पर साफ दिख रहा है. राजघाट बांध के चौदह गेट खोले जा रहे हैं और भोपाल के भदभदा बांध से पानी छोड़ा गया है. वहीं इस बीच आज मुरैना में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे. श्योपुर में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे. शिवपुरी के सभी शिक्षण संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे. गुना में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे. भिंड में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक, ग्वालियर में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक और रायसेन में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे.
आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने आज शनिवार को ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के शिवपुरी और श्योपुर जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं विदिशा, राजगढ़ और शाजापुर समेत 14 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट रहेगा. इसके अलावा भोपाल, रायसेन और सीहोर समेत 33 जिलों में बिजली कड़कने, गरजने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी इलाके में बारिश के बाद अब मानसून सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में सक्रिय हो गया है. इसके चलते ग्वालियर, चंबल, सागर और उज्जैन डिवीजन के जिलों में अगले दो दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
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