MP में 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट! मौसम विभाग ने दी चेतावनी, जानें अपने शहर का हाल

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मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई हैं. शनिवार को शिवपुरी और मुरैना जिलों में कई जगहों पर अति भारी बारिश दर्ज की गई. शिवपुरी के बैराड़ में सबसे ज्यादा 152 मिमी बारिश हुई. वहीं, आज राजधानी भोपाल में मौसम का मिजाज तेजी से बदला है और शहर के साथ-साथ राज्य के आधे हिस्से के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. रविवार सुबह मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों तक कई जिलों में जोरदार बारिश होती रहेगी.
यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश
शनिवार को शिवपुरी के बैराड़ में सबसे ज्यादा 152 मिमी बारिश दर्ज की गई. पोहरी में 145 मिमी, शिवपुरी में 135 मिमी, कैलारस में 122 मिमी और सबलगढ़ में 117 मिमी बारिश हुई. श्योपुर में 110 मिमी और कराहल में 100 मिमी बारिश दर्ज की गई. लगातार बारिश की वजह से भोपाल, रायसेन और सीहोर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. रायसेन में एक नाले में बाढ़ आने के कारण बेगमगंज को विदिशा से जोड़ने वाली मुख्य सड़क लगभग आठ घंटे तक बंद रही. भोपाल में जलभराव के बाद भादभदा और कालियासोत बांधों के गेट खोलने पड़े.
क्यों बदल रहा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, मानसून ट्रफ के साथ-साथ दक्षिणी हरियाणा से दक्षिणी असम और दक्षिणी गुजरात से उत्तरी बांग्लादेश तक फैले ट्रफ (कम वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र) भी सक्रिय हैं. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भी बना हुआ है. इन सिस्टम के मिले-जुले असर से बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. यह सिस्टम 6 सितंबर को सक्रिय रहेगा और 7 व 8 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश की उम्मीद है. अब तक राज्य में 762.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 7% कम है.
रविवार को इन जिलों में अलर्ट
मौसम विभाग (आईएमडी) ने रविवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है, साथ ही गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. साथ ही जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है उनमें विदिशा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सतना, पन्ना, दमोह और निवाड़ी शामिल हैं. इसके अलावा कुछ जगहों पर वज्रपात की भी संभावना जताई गई है.
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