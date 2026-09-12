/एमपी में फिर घूमा मानसून का पहिया: 15 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट! भोपाल-ग्वालियर में औसत से अधिक बरसा पानी

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मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ रहा है. पिछले 3-4 दिनों से बारिश में कमी के कारण पूरे राज्य में गर्मी और उमस बढ़ गई थी, लेकिन मानसून के एक नए सिस्टम के एक्टिव होने से मौसम के हालात बदल गए हैं. शुक्रवार को भोपाल में तेज हवाओं और बारिश के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई, जिससे ट्रैफिक थम गया. वहीं, दमोह के कई निचले इलाकों में पानी भर गया. मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को 15 जिलों में भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है.
सामान्य से 8% कम बरसा पानी
बता दें कि राज्य के कई जिलों में पिछले 3-4 दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिससे गर्मी और उमस दोनों बढ़ गई हैं. लोगों को उम्मीद है कि बारिश होने से उन्हें इस स्थिति से राहत मिलेगी. बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में इस सीजन अब तक 31.5 इंच (801.3 मिमी) बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश (34.2 इंच) की तुलना में 8% कम है. पश्चिमी MP में 14% कम पानी गिरा है, जबकि अनूपपुर, भोपाल, ग्वालियर और भिंड समेत 22 जिलों में अब तक औसत से अधिक बारिश दर्ज की गई है.
शनिवार को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने शनिवार को उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास, हरदा, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट और छतरपुर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
हल्की से तेज बारिश की संभावना
इसके अलावा IMD के मुताबिक, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, आलीराजपुर, बुरहानपुर, झाबुआ, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम, बैतूल, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है.
इन जिलों में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज
आईएमडी के मुताबिक सिर्फ अनूपपुर, छतरपुर, मैहर, मऊगंज, निवाड़ी, पन्ना, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, गुना, ग्वालियर, खरगोन, राजगढ़, श्योपुर और शिवपुरी में औसत से ज्यादा बारिश हुई है.
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