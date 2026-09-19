विदिशा में तेज बारिश से हाहाकार: घरों में लबालब भरा पानी, जल निकासी की खुली पोल

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मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी में भैया कॉलोनी के लोगों के लिए भारी बारिश मुसीबत बन गई. बारिश के बाद कई घरों में लबालब पानी भर गया. घरों में रखा खाने-पीने का सामान और घरेलू चीजें पानी में डूबकर खराब हो गईं, और घर के अंदर सामान पानी पर तैरता हुआ दिखाई दिया. बच्चों, बुज़ुर्गों और परिवारों को पूरी रात परेशानी का सामना करना पड़ा. कॉलोनी के दुकानदारों को भी लाखों रुपये के नुकसान का डर है. निवासियों का कहना है कि इलाके में पानी निकासी की पक्की व्यवस्था न होने के कारण हर बार बारिश में जलभराव की स्थिति बन जाती है. लोगों ने प्रशासन से पानी निकासी के लिए पक्के इंतजाम करने की मांग की है.
दुकानदारों को आर्थिक नुकसान होने की आशंका
जलभराव के कारण कॉलोनी में कारोबार करने वाले दुकानदारों को भी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है. लोगों के अनुसार, भारी बारिश के दौरान अचानक घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जिससे स्थिति और खराब हो गई. निवासियों का कहना है कि भैया कॉलोनी में जल निकासी की उचित और स्थायी व्यवस्था न होने के कारण हर बार बारिश में जलभराव की ऐसी ही समस्या होती है. बारिश के दौरान सड़कों और आसपास के इलाकों में पानी भरने के बाद पानी घरों के अंदर तक पहुंच जाता है.
जलभराव को लेकर लोगों ने की मांग
स्थानीय निवासियों ने अब प्रशासन से पानी की निकासी के लिए एक स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है. उनका कहना है कि नालियों और जल-निकासी के पूरे बुनियादी ढांचे को बेहतर किए बिना, हर बारिश में होने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना मुश्किल है. जलभराव से परेशान रहवासियों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है. लोगों का कहना है कि बारिश के पानी की उचित निकासी की व्यवस्था होने से ही हर साल होने वाली इस परेशानी से राहत मिल सकती है.
MP में मानसून का फाइनल राउंड
बता दें कि मानसून के लौटने से पहले मध्य प्रदेश में बारिश का एक आखिरी दौर शुरू होने वाला है. राज्य में अब तक औसतन 33.2 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य कोटे का 89.3% है. मानसून का पूरा कोटा पूरा करने के लिए 4.1 इंच और बारिश की जरूरत है. मौसम विभाग के अनुसार, एक नए मौसम सिस्टम के सक्रिय होने के कारण 19 सितंबर के बाद बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी. 22 सितंबर तक पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है, जबकि सितंबर के आखिरी हफ्ते में भारी बारिश का अनुमान है, जिससे उन 37 जिलों को राहत मिलने की संभावना है जहां अभी सूखे जैसे हालात हैं.