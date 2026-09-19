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विदिशा में तेज बारिश से हाहाकार: घरों में लबालब भरा पानी, जल निकासी की खुली पोल

Vidisha News: कल रात हुई भारी बारिश के कारण विदिशा जिले के लटेरी में कई जगहों पर पानी भर गया. पानी की निकासी का सही इंतजाम न होने के कारण, लोगों के घरों में रखे खाने-पीने के सामान और घर का सारा सामान पूरी तरह बर्बाद हो गया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 19, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 03:21 PM IST
विदिशा में तेज बारिश से हाहाकार: घरों में लबालब भरा पानी, जल निकासी की खुली पोल

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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