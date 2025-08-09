Shahdol Weather: अगस्त में फिर अपना जलवा दिखाएगा मानसून, शहडोल में भारी बारिश की चेतावनी
Shahdol Weather: अगस्त में फिर अपना जलवा दिखाएगा मानसून, शहडोल में भारी बारिश की चेतावनी

MP Weather: शहडोल के कुछ इलाकों में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश हुई है. इस बीच, मौसम विभाग ने अगस्त महीने में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 09, 2025, 05:29 PM IST
Shahdol Weather Update:

Shahdol Weather Update: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. कुछ जिलों में लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं, वहीं अब भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में शहडोल और जबलपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा सीधी, मऊगंज, डिंडोरी और बालाघाट जैसे जिलों के लिए येलो अलर्ट है. आज रक्षाबंधन के दिन भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रीवा, चंबल, ग्वालियर, सीधी, मऊगंज, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, सिंगरौली, रीवा, सतना और पन्ना के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है. 11 अगस्त के बाद मानसून के और सक्रिय होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: इंदौर-खंडवा बायपास पर रक्षाबंधन पर अनोखा नजारा, इस बार मिला ये खास तोहफा

 

 

 अगस्त में फिर अपना जलवा दिखाएगा मानसून
मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, तो कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालातों ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. पिछले कई दिनों से शहडोल जिले के आसपास के इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए. घर पानी में डूब गए. सड़क पर जलभराव होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं, मौसम विभाग ने फिर बड़ा अपडेट दिया है कि अगस्त में एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा और इस दौरान शहडोल में भारी बारिश होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: Khargone News-हैवान बाप की शर्मनाक हरकत, 16 साल की बेटी के साथ किया गंदा काम, गर्भवती हुई तो...

 

शहडोल में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगस्त और सितंबर में मध्य प्रदेश में कई जगहों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती  है. इस दौरान शहडोल संभाग में भारी बारिश की उम्मीद है. इसके अलावा जबलपुर में भी भारी बारिश की संभावना है. वहीं, इंदौर, उज्जैन और भोपाल में मध्यम बारिश जारी रहेगी. मौसम विभाग के मुताबिक 11 अगस्त के बाद मानसून ज़ोर पकड़ेगा. इससे कई जगहों पर बारिश हो सकती है, इस दौरान लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है. (सोर्स- एमपी ब्रेकिंग न्यूज)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

shahdol weathermp news

