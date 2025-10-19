बजरंग सेतु से गंगा में गिरे एमपी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खोज जारी, ड्रोन से लेकर SDRF की टीमें जांच में जुटी

Niwari Hemant Soni Missing Case: निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कस्बे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेमंत सोनी चार दिन से उत्तराखंड के ऋषिकेश से लापता हैं. 16 अक्टूबर 2025 की रात वह निर्माणाधीन बजरंग सेतु पुल से गंगा में गिर गए थे. परिवार का कहना है कि अब तक हेमंत का कोई सुराग नहीं मिला है और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उसकी तलाश में मदद की गुहार लगाई है. हेमंत के चाचा ने कहा कि दीपावली के समय जहां हर घर में दीए जल रहे हैं, वहीं उनके घर में अंधेरा है. हम चाहते हैं कि हमारा भतीजा सुरक्षित घर लौट आए. सरकार चाहे तो हेलिकॉप्टर या एनडीआरएफ की मदद से खोज अभियान कराए, बस वह मिल जाए। वह हमारे घर का इकलौता चिराग है.

भरत सोनी ने बताया कि हेमंत 14 अक्टूबर 2025 को अपने दोस्त अक्षय सेठ के साथ पृथ्वीपुर से निकले थे. 15 अक्टूबर को वे दिल्ली पहुंचे, जहां उनके चचेरे भाई अमित सोनी भी उनके साथ जुड़ गए. तीनों हरिद्वार में एक दिन रुके और फिर 16 अक्टूबर की शाम ऋषिकेश पहुंचे. रात करीब 9 बजे वे लक्ष्मण झूला के पास निर्माणाधीन बजरंग सेतु पुल पर गए. पुल पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था और किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की. घूमते समय हेमंत को एक कॉल आई और वह फोन पर बात करते हुए थोड़ा आगे चले गए.

गिरने की आवाज सुनाई दी

कुछ ही देर बाद अचानक गिरने की आवाज सुनाई दी. अमित ने तुरंत पुलिस चौकी में सूचना दी और करीब 20 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची. रात के समय तेज बहाव और ठंड के कारण बोट से खोज अभियान संभव नहीं हो पाया. 17 अक्टूबर की सुबह एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तेज धार के कारण गोताखोर नदी में उतर नहीं पाए. अगले दिन ड्रोन की मदद से आठ किलोमीटर तक खोज की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली.

हर संभव मदद की मांग की

भरत सोनी ने बताया कि हेमंत के पिता की मौत के बाद पूरा परिवार संयुक्त रूप से रहता था और हेमंत तीन बहनों में इकलौता सहारा था. दीपावली की खुशियों के बीच अब पूरा मोहल्ला उसकी सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहा है. पृथ्वीपुर के विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की मांग की है. परिवार की दुआ है कि हेमंत जल्दी सुरक्षित घर लौट आए.

