MP में बाघों का 'डेथ वारंट'! 1 साल में 54 मौतें, चीन के बाजारों से जुड़े शिकारियों के तार, हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

MP News-टाइगर स्टेट मध्यप्रदेश में साल 2025 में 54 बाघों की मौत हो गई. बाघों की मौत को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, मध्यप्रदेश सरकार और नेशनल टाइगर अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 20, 2026, 06:49 PM IST
MP में बाघों का 'डेथ वारंट'! 1 साल में 54 मौतें, चीन के बाजारों से जुड़े शिकारियों के तार, हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

Highcourt Issues Notice to Government-मध्यप्रदेश, जिसे दुनियाभर में टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, वहां बाघों की सुरक्षा को लेकर एक डरावनी हकीकत सामने आई है. साल 2025 में प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड 54 बाघों की मौत हुई है. इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 

हाईकोर्ट में सनसनीखेज खुलासा
वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट अजय जुबे द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने पूछा जब यह टाइगर स्टेट है, तो यहां टाइगर सुरक्षित क्यों नहीं हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी ने कोर्ट में दलील दी कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के बाद से यह अब तक का सबसे भयावह साल रहा है. मात्र 11 महीनों के भीतर 54 बाघों का मारा जाना एक राष्ट्रीय क्षति है. 

अंतरराष्ट्रीय तस्करी का जाल 
अजय दुबे द्वारा दायर याचिका में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि बाघों के शिकार के तार नेपाल और चीन के अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़े हैं. चीन में नर बाघों के अंगों का उपयोग पावर मेडिसिन बनाने में किया जाता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक मरे हुए बाघ की कीमत 1 करोड़ रुपए तक लगाई जाती है. हाल ही में पकड़े गए अंतरराष्ट्रीय तस्कर यांगचेन लखुंगपा की गिरफ्तारी से साफ हुआ है कि भारत के बाघों को नेपाल और तिब्बत के रास्ते चीन भेजा जा रहा है. 

बांधवगढ़ और रातापानी में लापरवाही
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में होने वाली मौतों में से 57 प्रतिशत मौतें अप्राकृतिक हैं. शिकारियों के जंगल में घूमने की तस्वीरें भी कोर्ट में पेश की गई हैं. यहां बाघों को करंट लगाकर मारा जा रहा है. वहीं भोपाल के पास रातापानी टाइगर रिजर्व के बीच से निकलने वाली रेलवे लाइन बाघों के लिए काल बन गई है. पिछले एक साल में यहां 9 बाघ और 10 तेंदुए ट्रेन से कटकर मर चुके हैं. यहां विशेषज्ञों ने अंडरपास बनाने की सलाह दी थी, लेकिन सरकार और रेलवे विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे और कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

