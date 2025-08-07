Dewas News: 23 साल बाद इंदिरा सागर बांध बनाने वाली कंपनी पर बड़ा एक्शन, खंडवा में NHDC ऑफिस का सामान कुर्क

Khandwa News: खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध से डूब प्रभावित किसान को उसकी जमीन का मुआवजा नहीं देने के कारण न्यायालय ने बांध बनाने वाली एजेंसी (NHDC) नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की. जिला न्यायालय के कर्मचारियों की उपस्थिति में एचडीसी का इलेक्ट्रिक सामान कुर्क किया गया. एनएचडीसी के वकील ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

इंदौर हाईकोर्ट का फैसला

दरअसल, बांध के प्रभावितों को न्यायालय से अवार्ड पारित होने के बावजूद मुआवजा ना देने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने देवास के किसान दशरथ पिता नानू के मामले में आदेश के बाद जिला न्यायालय की टीम ने NHDC कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई की. इस दौरान कई इलेक्ट्रिक सामान जब्त किए गए. जिला न्यायालय के कर्मचारी बुधवार को NHDC कार्यालय पहुंचे और कुर्की की कार्रवाई की. यह कार्रवाई करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री जब्त की गई.

बाढ़ प्रभावितों की जीत

फरयादी के वकील प्रणेंद्र राकां ने बताया कि देवास जिले के किसान दशरथ पिता नानू के का 48 लाख रुपए के मुआवजे का मामला है. जिसे NHDC ने प्रभावित को अब तक नहीं चुकाया. वकील प्रणेंद्र राकां ने कहा कि कोर्ट का आदेश लंबे समय से था, लेकिन NHDC ने मुआवजा नहीं दिया. एनएचडीसी की अपील कोर्ट ने खारिज कर यह अवॉर्ड दिया था. यह डूब प्रभावितों की जीत है.

क्या बोलीं NHDC की वकील

वही, इस मामले को लेकर NHDC की वकील सुनीता रेवारी ने कहा कि हम उच्चतम न्यायालय में इस आदेश को चुनौती देंगे. NHDC का पक्ष वहां रखा जाएगा.

कब हुआ था डैम का निर्माण

गौरतलब है कि इंदिरा सागर बांध का निर्माण 2002 में हुआ था. जिसमें तीन जिलों के हजारों किसानों की जमीन डूब में आई थी. जो लोग मुआवजे से संतुष्ट नहीं थे. उन्होंने न्यायालय की शरण ली थी. बताया जा रहा है कि ऐसे कुल 36 मामले हैं, जिनमें डूब प्रभावित किसानों को करोड़ों रुपए का मुआवजा NHDC को देना है, लेकिन भुगतान अब तक नहीं हुआ.

