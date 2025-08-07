Dewas News: 23 साल बाद इंदिरा सागर बांध बनाने वाली कंपनी पर बड़ा एक्शन, खंडवा में NHDC ऑफिस का सामान कुर्क
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2870523
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Dewas News: 23 साल बाद इंदिरा सागर बांध बनाने वाली कंपनी पर बड़ा एक्शन, खंडवा में NHDC ऑफिस का सामान कुर्क

Dewas News: देवास के किसान को 23 साल बाद कोर्ट से न्याय मिला है. कोर्ट ने इंदिरा सागर बांध बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई करते हुए कुर्की का आदेश जारी कर दिया. जिसके बाद बुधवार को खंडवा स्थित NHDC ऑफिस के सामान को कुर्क किया गया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खंडवा स्थित NHDC के सामानों की कुर्की
खंडवा स्थित NHDC के सामानों की कुर्की

Khandwa News: खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध से डूब प्रभावित किसान को उसकी जमीन का मुआवजा नहीं देने के कारण न्यायालय ने बांध बनाने वाली एजेंसी (NHDC) नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खिलाफ  कुर्की की कार्रवाई की. जिला न्यायालय के कर्मचारियों की उपस्थिति में एचडीसी का इलेक्ट्रिक सामान कुर्क किया गया. एनएचडीसी के वकील ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

इंदौर हाईकोर्ट का फैसला
दरअसल, बांध के प्रभावितों को न्यायालय से अवार्ड पारित होने के बावजूद मुआवजा ना देने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने देवास के किसान दशरथ पिता नानू के मामले में आदेश के बाद जिला न्यायालय की टीम ने NHDC कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई की. इस दौरान कई इलेक्ट्रिक  सामान जब्त किए गए. जिला न्यायालय के कर्मचारी बुधवार को NHDC कार्यालय पहुंचे और कुर्की की कार्रवाई की. यह कार्रवाई करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री जब्त की गई.

बाढ़ प्रभावितों की जीत
फरयादी के वकील प्रणेंद्र राकां ने बताया कि देवास जिले के किसान दशरथ पिता नानू के का 48 लाख रुपए के मुआवजे का मामला है. जिसे NHDC ने प्रभावित को अब तक नहीं चुकाया. वकील प्रणेंद्र राकां ने कहा कि कोर्ट का आदेश लंबे समय से था, लेकिन NHDC ने मुआवजा नहीं दिया. एनएचडीसी की अपील  कोर्ट ने खारिज कर यह अवॉर्ड  दिया था.  यह  डूब प्रभावितों की जीत है.

क्या बोलीं NHDC की वकील
वही, इस मामले को लेकर NHDC की वकील सुनीता रेवारी ने कहा कि हम उच्चतम न्यायालय में इस आदेश को चुनौती देंगे. NHDC का पक्ष वहां रखा जाएगा.

कब हुआ था डैम का निर्माण
गौरतलब है कि इंदिरा सागर बांध का निर्माण 2002 में हुआ था. जिसमें तीन जिलों के हजारों किसानों की जमीन डूब में आई थी. जो लोग मुआवजे से संतुष्ट नहीं थे. उन्होंने न्यायालय की शरण ली थी. बताया जा रहा है कि ऐसे कुल 36 मामले हैं, जिनमें डूब प्रभावित किसानों को करोड़ों रुपए का मुआवजा NHDC को देना है, लेकिन भुगतान अब तक नहीं हुआ.

रिपोर्ट- प्रमोद सिन्हा, जी मीडिया, खंडवा

ये भी पढ़ें- MP Crime-बंधे हाथ-पैर, बरसते डंडे! खंडवा में शक के नाम पर ली गई जान, सुबह मिला शव

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खंडवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

dewas newskhandwa news

Trending news

MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Viral News
बत्तमीजी नहीं..., हमारी लड़की सच होल रही की झूठ, जब TC ने महिला से पूछा आप गरम क्यों
mandla news
हथकरघा बना हुनर का हथियार, मंडला में नशेड़ी युवा शराब की जगह बना रहें महंगी साड़ियां
damoh
जामा मस्जिद में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश, मुस्लिमों ने जताई पुलिस पर आपत्ति
indore news
रक्षाबंधन पर यात्रियों को हुई परेशानी,ट्रेनों में बढ़ी वेटिंग लिस्ट,बसों का किराया..
rewa news
लीला साहू के बाद रीवा में गर्भवती महिलाओं ने उठाई आवाज, सड़क बनवाने की मांग की
CG Weather
तहलका मचाने को तैयार छत्तीसगढ़ मानसून, 7 अगस्त से 33 जिलों में बारिश का अलर्ट
mp news
MP में एग्रीमेंट हुआ महंगा, कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट, हुआ जोरदार विरोध
indore news
इंदौर की महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा, 9 अगस्त को फ्री हुई बस यात्रा
gwalior news
ग्वालियर में सितारों का मेला! 16 अगस्त से 'जनादेश' की शूटिंग; जाह्नवी कपूर होंगी लीड
;