MP में प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फिलहाल रोक लगाने से इनकार

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मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट से एक अहम जानकारी सामने आई है. हाई कोर्ट ने फिलहाल प्रमोशन की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि वे पहले 'आरबी राय केस' में वकील के तौर पर पेश हो चुके थे, और मौजूदा विवाद में बहस आर बी राय केस के आधार पर ही होनी है.
प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार
दरअसल, मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े हाई-प्रोफाइल कानूनी मामले ने सोमवार को सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने इस चरण में प्रमोशन की प्रक्रिया पर रोक लगाने या किसी भी पक्ष को अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अंतिम सुनवाई अब एक विशेष बेंच करेगी, जिसका गठन एक-दो दिनों में किया जाएगा.
स्पेशल बैंच इसी हफ्ते करेगी मामले पर सुनवाई
एक्टिंग चीफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच गठित करने को कहा है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विशेष बेंच इस सप्ताह अंतिम सुनवाई करेगी. ऐसे में प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े इस हाई-प्रोफाइल मामले पर एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले की स्थिति जल्द ही बन सकती है.
इस मामले का असर राज्य के बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर पड़ सकता है, क्योंकि इस विवाद के कारण प्रमोशन की प्रक्रिया लंबे समय से चर्चा का विषय रही है. अब सबकी नजरें हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच की अंतिम सुनवाई और उसके बाद आने वाले फैसले पर टिकी हैं.
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