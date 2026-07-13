MP में प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फिलहाल रोक लगाने से इनकार

मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट से एक अहम जानकारी सामने आई है. हाई कोर्ट ने फिलहाल प्रमोशन की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि वे पहले 'आरबी राय केस' में वकील के तौर पर पेश हो चुके थे, और मौजूदा विवाद में बहस आर बी राय केस के आधार पर ही होनी है.