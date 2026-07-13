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MP में प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फिलहाल रोक लगाने से इनकार

जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस (ACJ) विवेक रूसिया ने इस मामले की अंतिम सुनवाई इसी हफ्ते विशेष पीठ (Special Bench) द्वारा कराने का आदेश दिया है.

Written ByKuldeep BabeleEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 13, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:49 PM IST
MP में प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फिलहाल रोक लगाने से इनकार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kuldeep Babele

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कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

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