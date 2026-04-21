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संजय पाठक को HC ने नहीं मिली राहत, वकील की दलील पर कोर्ट ने लगाई फटकार, 14 मई को होगी अगली सुनवाई

MLA Sanjay Pathak Case: जबलपुर हाईकोर्ट में विधायक संजय पाठक द्वारा जज को फोन किए जाने के मामले में सुनवाई हुई, जहां वे स्वयं कोर्ट में उपस्थित रहे. सुनवाई के दौरान अदालत ने संजय पाठक के वकील की  दलीलों पर नाराजगी जाहिर की. 

 

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 21, 2026, 09:11 PM IST
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संजय पाठक को HC ने नहीं मिली राहत, वकील की दलील पर कोर्ट ने लगाई फटकार, 14 मई को होगी अगली सुनवाई

MLA Sanjay Pathak Case: जबलपुर हाईकोर्ट में बीजेपी विधायक संजय पाठक द्वारा जज को फोन किए जाने के मामले में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. इस दौरा विधायक संजय पाठक खुद कोर्ट में उपस्थित रहे. सुनवाई के दौरान संजय पाठक के वकील की दलीलों पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई. अदालत में साफ कहा कि यह किसी दो पक्षों का विवाद नहीं है, बल्कि कोर्ट ने इस मामले को स्वयं अपने संज्ञान में लिया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 14 मई को होगी.

संजय पाठक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने पक्ष रखते हुए कहा कि जज को फोन गलती से लग गया था. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सवाल किया कि इतनी गंभीर गलती आखिर कैसे हो सकती है. कोर्ट के बाहर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए संजय पाठक ने कहा, 'यह मामला अभी अदालत में है  इसलिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा.' जब उनसे उस फोन कॉल के बारे में पूछा गया जो कथित तौर पर गलती से किया गया था, तो संजय पाठक ने कहा, 'हमें 14 तारीख को पता चल जाएगा.' इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के संबंध में कोई और बयान नहीं दिया.

क्या है पूरा मामाल?
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब आशुतोष दीक्षित ने BJP विधायक संजय पाठक की कंपनियों पर अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की. हालांकि इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने बताया कि संजय पाठक ने फोन पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी. इसके बाद विधायक पाठक के खिलाफ अवमानना ​का केस शुरू हुआ. इस बीच, दीक्षित की मूल याचिका को बंद कर दिया गया. अब दीक्षित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही अवमानना ​​की कार्यवाही में एक पक्ष के तौर पर शामिल हो गए हैं और उन्हें अपनी दलीलें पेश करने का अवसर दिया गया है.

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