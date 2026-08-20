Add Zee Business As A Preferred Source
App

MP में OT टेक्नीशियन भर्ती पर हाईकोर्ट का स्टे, 288 पदों की मेरिट लिस्ट रोकी, सरकार से मांगा जवाब

MP OT Technician Recruitment: जबलपुर हाई कोर्ट ने ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के 288 पदों के लिए मेरिट लिस्ट और नियुक्तियों पर रोक लगा दी है. यह कदम भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव के कारण उठाया गया है. हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर को राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 20, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:03 AM IST
MP में OT टेक्नीशियन भर्ती पर हाईकोर्ट का स्टे, 288 पदों की मेरिट लिस्ट रोकी, सरकार से मांगा जवाब

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
945 करोड़ की लागत से बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, शहर को जाम से मिलेगी राहत
2
3
4
5