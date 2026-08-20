MP में OT टेक्नीशियन भर्ती पर हाईकोर्ट का स्टे, 288 पदों की मेरिट लिस्ट रोकी, सरकार से मांगा जवाब

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जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ऑपरेशन थिएटर (OT) टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 288 पदों के लिए बनी भर्ती मेरिट लिस्ट और उसके आधार पर की गई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि, 31 मार्च को मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद 10 अगस्त को योग्यता के नियमों में बदलाव किया गया था. आरोप है कि बदले हुए नियमों से उन खास उम्मीदवारों को फायदा हुआ जिन्होंने प्राइवेट संस्थानों से अपनी योग्यता हासिल की थी, और कुछ उम्मीदवारों को तो इन बदले हुए नियमों के आधार पर नियुक्त भी कर दिया गया. हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
जानिए पूरा मामला
यह मामला भर्ती प्रक्रिया के दौरान योग्यता के नियमों में किए गए बदलावों से जुड़ा है. दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने OT टेक्नीशियन के 288 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी. हालांकि इन पदों के लिए मेरिट लिस्ट 31 मार्च को जारी कर दी गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने 10 अगस्त को योग्यता के नियमों में बदलाव कर दिया. आरोप है कि यह बदलाव उन उम्मीदवारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था जिन्होंने निजी संस्थानों से अपनी योग्यता हासिल की थी. इसके अलावा इन संशोधित नियमों के आधार पर कुछ उम्मीदवारों को नियुक्तियां भी दी गईं. इस कदम को अदालत में चुनौती दी गई. पूरी प्रक्रिया पर संदेह जताते हुए, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता- एडवोकेट
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील आर्यन उर्मलिया ने पैरवी की. उन्होंने अदालत में दलील दी कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि नियमों में इस तरह से बदलाव करना गलत है जिससे उन उम्मीदवारों को फायदा हो जिनके पास मूल विज्ञापन के समय जरूरी योग्यताएं नहीं थीं. वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि नियमों में इस तरह के पिछले समय से लागू होने वाले बदलाव मौजूदा भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होने चाहिए.
5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी, जिसमें शासन को अपना विस्तृत जवाब पेश करना होगा. तब तक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक जारी रहेगी.
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