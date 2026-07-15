Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /Madhya Pradesh - MP
  • /बहाने नहीं, तारीख बताओ... MP में छात्रसंघ चुनाव को लेकर HC सख्त, पूछा- इलेक्शन नहीं होंगे तो नए नेता कहां से आएंगे?

'बहाने नहीं, तारीख बताओ...' MP में छात्रसंघ चुनाव को लेकर HC सख्त, पूछा- इलेक्शन नहीं होंगे तो नए नेता कहां से आएंगे?

जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 2017 से बंद पड़े छात्र संघ चुनावों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने उच्च शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 15, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:36 PM IST
'बहाने नहीं, तारीख बताओ...' MP में छात्रसंघ चुनाव को लेकर HC सख्त, पूछा- इलेक्शन नहीं होंगे तो नए नेता कहां से आएंगे?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दमोह में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, एक ही कमरे में लगती हैं पांच कक्षाएं, बारी-बारी से
damoh news57 min ago
2
Datia By Election2 hrs ago
3
Sidhi news2 hrs ago
4
bhopal news3 hrs ago
5
indore news10:26 AM IST