'बहाने नहीं, तारीख बताओ...' MP में छात्रसंघ चुनाव को लेकर HC सख्त, पूछा- इलेक्शन नहीं होंगे तो नए नेता कहां से आएंगे?

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मध्य प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में साल 2017 से बंद पड़े छात्रसंघ चुनावों को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है. छात्र नेता और वकील अदनान अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल शामिल थे ने राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को फटकार लगाई. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि याचिका का निपटारा सिर्फ भरोसे के आधार पर नहीं किया जाएगा. सरकार को चुनाव कराने के लिए एक निश्चित तारीख बतानी होगी.
छात्रसंघ चुनाव को लेकर HC सख्त
एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और न्यायाधीश प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान जब सरकार ने एडमिशन प्रोसेस, कोविड-19 महामारी और नई शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने का हवाला देते हुए देरी का बचाव किया, तो कोर्ट ने तीखे सवाल पूछे. कोर्ट ने पूछा कि महामारी से पहले चुनाव क्यों नहीं कराए गए और नई शिक्षा नीति लागू होने के चार साल बाद भी चुनाव क्यों नहीं हुए. बेंच ने यह चिंता भी जताई कि अगर छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे, तो देश को नए युवा नेता कहां से मिलेंगे?
चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाना चाहिए-HC
हाई कोर्ट ने सरकार को 2026-27 सेशन के लिए एकेडमिक कैलेंडर जमा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस कैलेंडर के साथ ही चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाना चाहिए. इसके अलावा, स्टूडेंट बॉडी के गठन के लिए एक विस्तृत योजना भी कोर्ट के सामने पेश की जानी चाहिए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ़ आश्वासनों के आधार पर याचिका का निपटारा नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और राज्य सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है.
साल 2017 से बंद हैं छात्र संघ चुनाव
बता दें कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव 2017 से ही स्थगित हैं. छात्र पिछले आठ वर्षों से लोकतांत्रिक भागीदारी के अवसर का इंतजार कर रहे हैं. छात्र नेता और वकील अदनान अंसारी ने इस मामले को लेकर एक याचिका दायर की थी, और याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए.
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