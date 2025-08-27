MP में B.Ed-M.Ed में एडमिशन लेने का आखिरी मौका! फिर शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, जानिए प्रक्रिया

MP BEd MEd Admission: मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बीएड-एमएड में प्रवेश के लिए तीसरे और आखिरी चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है. यह छात्रों के एडमिशन के लिए आखिरी मौका है. जिन छात्रों को बीएस-एमएड में एडमिशन लेगा है, वो आज यानी 27 अगस्त से 29 अगस्त पंजीकरण कर सकते हैं. 29 अगस्त, बुधवार तक पंजीकरण की लिंक खुली रहेगी. इस दौरान छात्र रिजस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके बाद लिंक बंद कर दी जाएगी.

पांच हजार से अधिक सीटें खाली

दरअसल, मध्य प्रदेश में बीएड-एमएड, बीपीएड-एमपीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड सहित अन्य कोर्स की कुल 67 हजार सीटें उपलब्ध हैं, इसके लिए 15 मई से 14 अगस्त के बीच च तीन ऑनलाइन और दो सीएलसी चरण की काउंसलिंग हुई थी. इसके बाद भी राज्यभर के कॉलेजों में पांच हजार से अधिक सीटें खाली हैं. उच्च शिक्षा विभाग ने नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों को भरने के लिए अंतिम मौका दिया है. खाली सीटों पर छात्र अपने पसंदीदा विषय पर एडमिशन ले सकते हैं.

तीसरे चरण के लिए मिली अनुमति

बता दें कि अशासकीय शिक्षा महाविद्यालय संघ ने उच्च शिक्षा विभाग से सीएलसी के अतिरिक्त चरण की मांग की थी. जिसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों की भविष्य को ध्यान में रखते हुए तीसरे सीएलसी चरण की अनुमति मंगलवार को दी गई. जारी शेड्यूल के मुताबिक, 27 से 29 अगस्त तक पंजीकरण किया जाएगा. वहीं, सत्यापन की प्रकिया 30 अगस्त तक पूरी की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए पूरी प्रक्रिया

विद्यार्थियों से मिले आवेदन के बाद 01 सितंबर को विभाग द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. इसके बाद 02 सितंबर से छात्रों को उनके पसंद के हिसाब से सीटें आवंटित की जाएंगी. इस प्रकिया के बाद छात्रों को 06 सितंबर तक आनलाइन फीस जमा करनी होगी. वहीं, जिन छात्रों ने पहले से आवेदन कर रखा है, उसे दूबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. उन्हें सिर्फ दस्तावेज सत्यापित करवाकर प्रक्रिया में भाग लेना होगा.

ये भी पढ़ें- परिवहन विभाग ने शुरू की खास सुविधा, अब गाड़ी मालिक खुद कर सकते मोबाइल नंबर अपडेट; जानिए कैसे

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.