कोर्ट मैरिज करनी है..बचा लो! हिंदू-मुस्लिम प्रेमी जोड़े ने मांगी सुरक्षा; मिल रही मौत की धमकियां

Rewa hindu muslim couple: मध्य प्रदेश के रीवा से अंतरधर्म विवाह का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां हिंदू-मुस्लिम प्रेमी जोड़े ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अपने लिए सुरक्षा मांगी है. कपल का कहना है कि हर पल उनकी जान पर खतर बना हुआ है. बार-बार उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है. ये धमकियां कोई और नहीं बल्कि खुद लड़की के परिवार वाले दे रहा हैं.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला रीवा से है, यहां मुस्लिम युवती और हिंदू लड़के को बार-बार जान से मारने की धमकी मिल रही है. धमकियां लड़की के घरवालों की तरफ से दी जा रही है. दरअसल, दोनों प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन युवती के घरवालों को ये अंतरधर्म विवाह मंजूर नहीं है. शादी पर आपत्ति जताते हुए लड़के को और लड़के के पूरे परिवार वालों को, युवती के परिजनों की ओर से मौत की धमकी दी जा रही है. युवक का नाम राहुल कुशवाहा है, जिसने नसीबा बानो नाम की मुस्लिम युवती से प्रेम विवाह करने की बात कही है.

एसपी से मांगी सुरक्षा

वहीं युवक का कहना है कि दोनों के रिश्ता पिछले 3 साल से चल रहा है और अब दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं. युवक के घरवाले इस रिश्ते से खुश है लेकिन नसीबा के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ है. युवक ने आगे बताया कि, वो नसीबा की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है उसे हमेशा सही से रखेगा. वहीं नसीबा भा बिना किसी जोर जबसदस्ती के मेरे साथ रहने को तैयार है. एसपी ऑफिस पहुंचकर हमने इस मामले पर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे है. वहीं नसीबा ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि वो अपनी मरजी के राहुल के साथ शादी करना चाहती है. घरवाले राहुल को कुछ करते हैं तो उसके पूरे जिम्मेदार मेरे घरवाले ही होंगे.

एसपी ने कही ये बात

पत्र मिलते ही एसपी विवेक सिंह ने बताया कि युवक और युवती का पत्र उन्हें मिला है. दोनों को आशंका है कि लड़की के घरवाले, लड़के को जान से मार देंगे. युवती ने बताया कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से उसने ये निर्णय लिया है. अगर उसके घर वाले किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की मांग करते है तो उससे दोनों जोड़े को अलग रखा जाए. मामले की जांच की जा रही है और सुरक्षा के लिए दोनो को अस्वस्थ किया गया है.

रिपोर्ट: अजय मिश्रा, Z मीडिया, रीवा