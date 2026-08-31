Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /Madhya Pradesh - MP
  • /रतलाम में हनुमान जी की प्रतिमा तोड़े जाने पर बवाल! हिंदू संगठनों ने 4 घंटे किया चक्काजाम, प्रदर्शन के बाद पहुंचे थाने

रतलाम में हनुमान जी की प्रतिमा तोड़े जाने पर बवाल! हिंदू संगठनों ने 4 घंटे किया चक्काजाम, प्रदर्शन के बाद पहुंचे थाने

Ratlam News: रतलाम में स्थित प्राचीन गंगा जरिया महादेव मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति क्षतिग्रस्त पाए जाने के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया. इस घटना के विरोध में बजरंग दल और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हरमाला रोड और गणेश देवरी चौराहे पर लगभग चार घंटे तक जाम लगाया.

Written ByChandrashekhar solankiEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 31, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:19 PM IST
रतलाम में हनुमान जी की प्रतिमा तोड़े जाने पर बवाल! हिंदू संगठनों ने 4 घंटे किया चक्काजाम, प्रदर्शन के बाद पहुंचे थाने

About the Author

Chandrashekhar solanki

Chandrashekhar solanki

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बाबा महाकाल की पांचवीं सवारी में शामिल हुए CM मोहन यादव, नाव से रामघाट पहुंचे
2
3
4
5