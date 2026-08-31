/रतलाम में हनुमान जी की प्रतिमा तोड़े जाने पर बवाल! हिंदू संगठनों ने 4 घंटे किया चक्काजाम, प्रदर्शन के बाद पहुंचे थाने

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मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में अशोक नगर इलाके के पास स्थित प्राचीन गंगा जरिया महादेव मंदिर में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा भगवान हनुमान की मूर्ति में तोड़-फोड़ करने की घटना सामने आई है. घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल समेत विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भारी संख्या में मंदिर परिसर में जमा हुए और उनमें काफी आक्रोश था. घटना का विरोध करते हुए आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पहले हरमाला रोड पर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.
आरोपी की गिरफ्तारी की मांग
आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पहले हरमाला रोड को जाम करके विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद वे मानक चौक पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. कोई कार्रवाई न होने से नाराज कर्मचारियों ने शहर के सबसे व्यस्त गणेश देवरी चौराहे को जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए. रात में CSP सत्येंद्र घनघोरिया और तहसीलदार मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने हिंदू संगठन के कर्मचारियों को उनकी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ. बजरंग दल के पदाधिकारी मुन्नू कुशवाहा ने बताया कि कल मंदिर में हनुमान जी की नई मूर्ति स्थापित की जाएगी.
हिंदू संगठनों ने 4 घंटे किया चक्काजाम
पुलिस के अनुसार, सोमवार शाम को हिंदू संगठनों को मूर्ति तोड़े जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर के पास जमा हो गए. मूर्ति के टूटे हुए टुकड़े आसपास मिले, लेकिन पूरी मूर्ति नहीं मिल पाई. साथ ही पास में कचरे का ढेर भी जमा था. तोड़-फोड़ से नाराज भीड़ ने पहले सड़क जाम कर दी. इसके बाद समूह दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करने के लिए मानक चौक पुलिस स्टेशन पहुंच गए. इसके बाद सभी लोग गणेश देवरी चौराहे पर जमा हुए और सड़क पर बैठ गए, जिससे लगभग चार घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया और तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
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