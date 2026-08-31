/रतलाम में हनुमान जी की प्रतिमा तोड़े जाने पर बवाल! हिंदू संगठनों ने 4 घंटे किया चक्काजाम, प्रदर्शन के बाद पहुंचे थाने

हिंदू संगठनों ने 4 घंटे किया चक्काजाम

पुलिस के अनुसार, सोमवार शाम को हिंदू संगठनों को मूर्ति तोड़े जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर के पास जमा हो गए. मूर्ति के टूटे हुए टुकड़े आसपास मिले, लेकिन पूरी मूर्ति नहीं मिल पाई. साथ ही पास में कचरे का ढेर भी जमा था. तोड़-फोड़ से नाराज भीड़ ने पहले सड़क जाम कर दी. इसके बाद समूह दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करने के लिए मानक चौक पुलिस स्टेशन पहुंच गए. इसके बाद सभी लोग गणेश देवरी चौराहे पर जमा हुए और सड़क पर बैठ गए, जिससे लगभग चार घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया और तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.