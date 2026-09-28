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मध्य प्रदेश के नाम ऐतिहासिक उपलब्धि: यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुए 4 और नए धरोहर स्थल; भारत की 78 में से 19 अस्थायी साइट्स अब अकेले MP में

मध्यप्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है. यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में प्रदेश के चार ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया गया है. इनमें बाघ गुफा चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला, चंबल घाटी के मंदिर समूह और उदयगिरि गुफाएं शामिल हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 28, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 10:04 PM IST
मध्य प्रदेश के नाम ऐतिहासिक उपलब्धि: यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुए 4 और नए धरोहर स्थल; भारत की 78 में से 19 अस्थायी साइट्स अब अकेले MP में

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