MP का महालक्ष्मी मंदिर बना 'कुबेर का खजाना', 2 करोड़ के कैश से सजा मंदिर, भक्तों ने मां के चरणों में लुटाया धन

Diwali News 2025-दिवाली से पहले रतलाम में मां महालक्ष्मी का मंदिर सज चुका है. इस बार मंदिर की सजावट में भक्तों ने अपनी तिजोरी खोल दी है. महालक्ष्मी मंदिर में हर लड़ में नोट लगे हैं. यह खास सजावट पांच दिनों तक रहने वाली है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:28 PM IST
Mahalakshmi Temple Ratlam-मध्यप्रदेश के रतलाम में मां महालक्ष्मी का मंदिर भव्य रूप से सज गया है. खास बात यह है कि मंदिर की सजावट फूलों से नहीं, बल्कि हीरे, जवाहरात और नोटों से हुई है. मंदिर की हर लड़ में नोट लगे हुए हैं. किसी में 10 तो किसी में 500 के नोट नजर आ रहे हैं. मंदिर में अर्पित नकदी-आभूषण को दीपोत्सव के पांच दिन के बाद समिति प्रसादी के रूप में भक्तों को लौटाएगी. 2 करोड़ रुपए से मंदिर को सजाया गया है. 

पुरानी परंपरा के तहत सजावट
मंदिर को सजाने की सालों पुरानी परंपरा है. परंपरा के तहत इस साल 2 करोड़ रुपए से मंदिर को सजाया गया है. खास बात यह है कि आज तक यहां से एक रुपया इधर से उधर नहीं हुआ है. महालक्ष्मी मंदिर में धन राशि देने वालों में रतलाम के अलावा प्रदेश समेत अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त आते हैं. धनतेरस से अगले पांच दिनों तक भक्त मंदिर की सजावट को निहार सकते हैं. 

रियासतकालीन है मंदिर 
मंदिर के पुजारी के अनुसार, करीब 300 साल पुराना महालक्ष्मी जी का यह मंदिर रियासतकालीन है. रतलाम के महाराजा रतन सिंह राठौर ने जब रतलाम शहर बसाया था, तब से यहां दीपावली धूमधाम से मनाई जाने लगी. राजा रतन सिंह राठौर वैभव, निरोगी काया और प्रजा की खुशहाली के लिए पांच दिनों तक अपनी संपदा मंदिर में रखकर आराधना कराते थे. इसके लिए वे शाही खजाने के सोने-चांदी के आभूषण मां लक्ष्मी जी के श्रृंगार के लिए चढ़ाते थे, तब से ही यह परंपरा चली आ रही है. यह परंपरा आज भी जारी है. 

श्रद्धालु देते हैं चढ़ावा
जब व्यवस्था बदली तो भक्त मंदिर के लिए चढ़ावा लेकर आने लगे. पिछले कई सालों से मंदिर की सजावट नोट और आभूषणों से की जा रही है. महालक्ष्मी मंदिर में सजावट के लिए श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा से अपनी तिजोरी खोलते हैं. मंदिर की सजावट को लेकर प्रशासन भी पूरी निगरानी रखता है. चढ़ावा देने वाले श्रद्धालुओं की हर डिटेल रखी जाती है. बाद में भक्तों को उनके द्वारा दी गई धन-राशि प्रसादी के रूप में लौटा दी जाती है.

