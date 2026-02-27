Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3124978
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मिठाई खरीदने से पहले पढ़ लें ये खबर, एमपी में दुकानों की सजावट के पीछे छिपा है गंदगी का 'काला जाल'

Holi Festival Food Safety: होली और रमजान के सीजन में रतलाम और मुरैना की मिठाई दुकानों में रौनक है, लेकिन कई जगह गोदामों में गंदगी और अस्वच्छता देखने को मिल रही है. मिठाइयां खुले में बन रही हैं, मक्खियों की भरमार है और बिना सुरक्षा के काम किया जा रहा है.

Reported By:  Manish kushawah|Last Updated: Feb 27, 2026, 10:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Holi Festival Food Safety
Holi Festival Food Safety

MP Holi News: त्योहारों का सीजन चल रहा है. इस बार होली और रमजान एक साथ आ रहे हैं. रतलाम और मुरैना में मिठाई की दुकानों में खास रौनक देखने को मिल रही है. रंग-बिरंगी मिठाइयां, त्योहार स्पेशल पकवान और सजावट ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं. लोग अपने घरों में खुशियों का आनंद लेने के लिए मिठाइयां खरीदने जा रहे हैं. लेकिन, इस चमक-दमक के पीछे की हकीकत कुछ और ही है. कई जगह मिठाई बनाने के गोदामों में साफ-सफाई का नामोनिशान नहीं है और वहां की स्थिति देखकर आम लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं.

रतलाम की कुछ मिठाई दुकानों का हाल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि त्योहार स्पेशल सीजन में मुनाफा कमाने के चक्कर में सेहत की कितनी अनदेखी हो रही है. कई जगह गंदगी, पानी जमा और मक्खियों की भरमार दिखाई देती है. बर्तन पुराने और अस्वच्छ हैं, मिठाइयों को खुले में तैयार किया जा रहा है. बिना दस्ताने और सुरक्षा के काम करने से संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इस वजह से लोग सोचने पर मजबूर हैं कि क्या स्वाद के साथ-साथ उनकी सेहत खतरे में तो नहीं पड़ रही.

गंदगी का लगा अंबार
मुरैना में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है. वहां के गोदामों में मिठाइयों के साथ-साथ गंदगी का अंबार लगा हुआ है. मावा और अन्य सामग्री खुले में रखी जा रही हैं और साफ-सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा. कैमरे में जो तस्वीरें दिख रही हैं, वे किसी कचरा घर जैसी हैं. मिठाई बनाने वाले बिना सुरक्षा और दस्ताने के काम कर रहे हैं. ऐसे में सीजनल मांग को पूरा करने के चक्कर में लोगों की जान को खतरा पैदा हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुनाफा के चक्कर में खिलवाड़
व्यापारी करतार सिंह ने बताया कि त्योहारों में बढ़ती मांग को देखते हुए कई लोग मिलावटी और अस्वच्छ तरीके से मिठाई बना रहे हैं. मुनाफा कमाने के चक्कर में सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. अनहाइजीनिक मिठाइयां सीधे तौर पर लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती हैं. बाजार में चमकदार और आकर्षक दिखने वाली ये मिठाइयां, अगर सही तरीके से न बनाई जाएं, तो खाने वालों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.  

सेहत से खिलवाड़ क्यों?
अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार विभाग इन गोदामों और दुकानों पर कार्रवाई करेगा. या फिर त्योहारों के नाम पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ऐसे ही चलता रहेगा. ग्राहक भी अब ज्यादा सतर्क हो रहे हैं और खरीदते समय साफ-सफाई, ताजगी और गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं. त्योहार की मिठास का मजा तभी सुरक्षित रहेगा जब हम जागरूक हों और अस्वच्छ दुकानों से मिठाई लेने से बचें.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp holi

Trending news

mp holi
एमपी में दुकानों की सजावट के पीछे छिपा है गंदगी का काला जाल, होली पर हो जाएं सावधान!
Bhopal Power Cut
भोपाल में कल 50 इलाकों में 2 से 7 घंटे तक गुल रहेगी बिजली, देखें लिस्ट
digvijaya singh
'आखिरी सांस तक लड़ूंगा...', बालाघाट में पूर्व सीएम का बयान, सरकार पर गंभीर लगाए आरोप
Vishnu Deo Sai
किसानों की समृद्धि और खुशहाली से ही विकसित भारत का सपना होगा साकार: विष्णु देव साय
Kuno National Park
कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, 'गामिनी' ने 3 नहीं 4 शवकों को दिया जन्म...
cg teacher recruitment
छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती का पूरा शेड्यूल जारी, सीएम ने दी जानकारी
Umang Singhar
आदिवासी रंग में रंगे उमंग सिंघार, मांदल की थाप पर जमकर थिरके नेता प्रतिपक्ष...
mp news
अब स्कूलों की तरह गौशालाओं में लगेगी गायों की हाजिरी, MP सरकार ला रही नया सिस्टम
MP Assembly
MP विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, विपक्ष ने उठाए सवाल
bhopal news
भोपाल में प्राइवेट स्कूलों की अब खैर नहीं! जिला प्रशासन का 'मास्टर प्लान' तैयार