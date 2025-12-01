Advertisement
पहले इंस्टा पर करती थी लड़कों से मीठी-मीठी बातें, फिर शुरू होता ब्लैकमेल का खेल, पुलिस ने शातिर लड़की को पकड़ा

Jabalpur News: जबलपुर पुलिस ने एक हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है, जिसकी मास्टरमाइंड नरसिंहपुर की एक युवती है. यह गैंग इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके युवकों को मिलने के लिए बुलाती थी, फिर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे वसूलती थी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 01, 2025, 09:40 AM IST
Honey Trap Gang Jabalpur: जबलपुर में एक हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश हुआ है. इस काम की मास्टरमाइंड नरसिंहपुर जिले के करेली की रहने वाली एक युवती है. वह करीब तीन महीने से जबलपुर में किराए के मकान में रह रही थी और इंस्टाग्राम के जरिए युवकों से संपर्क कर रही थी. यह गैंग इंस्टाग्राम पर युवकों से दोस्ती करता, उन्हें मिलने बुलाता और फिर उनके साथ मारपीट करता और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता. दो युवकों की शिकायत पर लार्डगंज थाने की टीम ने युवती समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश
दरअसल, जबलपुर पुलिस ने एक हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसकी मास्टरमाइंड एक युवती है. यह गैंग इंस्टाग्राम के ज़रिए लोगों से दोस्ती करता था, उन्हें मिलने बुलाता था और फिर ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठता था. दो युवकों की शिकायत पर लार्डगंज थाना पुलिस ने एक युवती समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गैंग की मास्टरमाइंड युवती नरसिंहपुर जिले के करेली का रहनी वाली है, जो करीब तीन महीने से जबलपुर में किराए पर रह रही थी. चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें दो कांस्टेबल की भूमिका भी सामने आ रही है. उन्होंने मौके पर पहुंचकर उनकी मदद की थी.

लड़की ने ऐसे बिछाया जाल
मामले की गंभीरता को देखते हुए SP ने दोनों कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया है. वहीं, लड़की समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. बता दें कि जबलपुर के बेलखेड़ा का रहने वाला 19 साल का एक युवक इंस्टाग्राम पर एक लड़की से दोस्ती कर ली. लड़की ने अपना नाम रागिनी शर्मा बताया और मोबाइल पर लगातार चैटिंग के बाद युवक उससे मिलने जबलपुर आ गया. उसने कहा कि वह जल्द ही नरसिंहपुर लौट रही है, इसलिए अभी मिल लेना अच्छा रहेगा. युवक अपने कज़िन भाई के साथ विजयनगर पहुंचा, तीनों ने होटल में चाय पी, जिसके बाद लड़की उसे शताब्दीपुरम में अपने घर ले गई, वहां पहुंचकर उसने उससे खाने का सामान और बीयर लाने को कहा.

दो कांस्टेबल को बुला लिया
इसके बाद युवक और उसका भाई बाहर चले गए. इसी बीच लड़की ने मौका पाकर अपने दो दोस्तों को बुला लिया. करीब 10 मिनट बाद दोनों लड़की के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया. जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला, दोनों अंदर घुस गए और गाली-गलौज करते हुए युवकों को पीटना शुरू कर दिया और इसका वीडियो भी बना लिया. साथ ही धमकी दी कि अगर एक लाख रुपये का इंतजाम नहीं किया तो यह वीडियो वायरल कर दिया जाएगा. दोनों भाइयों ने जबलपुर में रहने वाले अपने घरवालों को सारी बात बताई. घरवाले तुरंत मौके पर पहुंचे. जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो लड़की और दोनों युवक गुस्से में आ गए और यादव पुलिस कॉलोनी चौकी से दो कांस्टेबल बुला लिए.

गैंग में और शामिल लोगों की तलाश
CSP रितेश कुमार का कहना है कि आरोपी विवेक संजीवनी नगर का रहने वाला है और ऑटो चलाता है, जबकि साहिल बर्मन प्राइवेट नौकरी करता है. पुलिस अभी जांच कर रही है कि इन तीनों के अलावा गैंग में और कितने लोग शामिल हैं और अब तक कितने लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लिए गए हैं.

