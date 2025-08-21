MP News: अनुपपूर में रूह कंपा देने वाला एक्सीडेंट, महिला का बायां हाथ कटकर हुआ अलग
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2891008
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP News: अनुपपूर में रूह कंपा देने वाला एक्सीडेंट, महिला का बायां हाथ कटकर हुआ अलग

Anuppur News: अनूपपुर में ट्रक और मैजिक की भीषण टक्कर में एक महिला का बायां हाथ कटकर अलग हो गया. इस हादसे में तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 21, 2025, 05:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP News: अनुपपूर में रूह कंपा देने वाला एक्सीडेंट, महिला का बायां हाथ कटकर हुआ अलग

Horrible Accident In Anuppur: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से एक दुखद खबर आई है. यहां कोतमा थाना अंतर्गत निगवानी रोड पर एक ट्रक और मैजिक की भीषण टक्कर हो गई. हादसा इतना भयानक था कि मैजिक में सवार एक महिला का बायां हाथ कटकर अलग हो गया. इस हादसे में तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं. हादसे के बाद सभी घायलों को तुरंत कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: Breaking: एमपी में बड़ा हादसा, अनूपपुर में 5 लोगों की मौत 3 घायल, कार ने बाइक को मारी टक्कर

 

ट्रक और मैजिक वाहन में जोरदार भिड़ंत
दरअसल,  अनूपपुर जिले में कोतमा थाना क्षेत्र के गढ़ी तिराहा के पास एक ट्रक और मैजिक वाहन के बीच हुई भीषण टक्कर में तीन लोग घायल हो गए. हादसे में मैजिक सवार महिला का बांया हाथ कटकर अलग हो गया, जबकि अन्य तीन लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को तत्काल कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है.  ट्रक गिट्टी से भरा हुआ था और उसका नंबर UP 95 T 0269 है.

यह भी पढ़ें: अनूपपुर में भाईयों को राखी बांधने जा रही बहनें हुई घायल, अचानक क्यों पलट गई बस ?

 

जांच में जुटी पुलिस
जानकारी के अनुसार, महिला का नाम सरिता बंसल है और वह बेलटुकरी की रहने वाली है. सभी को इलाज के लिए कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है. जहां सभी का इलाज चल रहा है. ट्रक गिट्टी से भरा हुआ था, इसी दौरान तिराहे के पास उसकी एक मैजिक से टक्कर हो गई जिसमें तीन लोग घायल हो गए. पुलिस ट्रक क्रमांक यूपी 95 टी 0269 से हुई टक्कर के मामले की जांच कर रही है. यह हादसा इतना दर्दनाक था कि हादसे के बारे में सुनकर हर किसी की रूह कांप गई.

 रिपोर्ट- अभय के पाठक

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

mp newsanuppur news

Trending news

ujjain news
उज्जैन महाकालेश्वर में अनोखी घटना, शिवलिंग से गिरा मुखौटा, ज्योतिषाचार्य ने बताई वजह
kheti kisani news
यूरिया की जरूरत को कम करेगा ये देसी जुगाड़, एक इस्तेमाल से ही सोना उगलेगी फसलें
mp news
कलेक्टर के आदेश पर मंत्रालय की रोक, 438 शिक्षकों और 139 अधीक्षकों के तबादले किए रद्द
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर को मिली 211 करोड़ की सौगात, रजत महोत्सव कार्यक्रम शुरू
bhopal news
भोपाल में युवक ने पार की सारी हदें, बकरी के साथ की अश्लील हरकत! FIR दर्ज
satna news
सतना में बड़ा घोटाला! 1.35 टन खाद स्टॉक दर्ज, गोदाम में नहीं मिली यूरिया की एक बोरी
Bilaspur News
बिलासपुर में सिस्टम फेल! टॉर्च की रोशनी में हुई डिलीवरी, टांके लगाने के लिए...
chhattisgarh news
दंतेवाड़ा में दरिंदगी, महिला के प्राइवेट पार्ट पर टूथपेस्ट से हमला, पेस्ट डालकर भागे
mp news
प्याज के कम भाव पर हुआ विवाद, गुस्साए बेटे ने पिता के चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगाई
jabalpur news in hindi
222 करोड़ में बदलेगी जबलपुर की सूरत! 18 महीने में शहर बनेगा 'सुपर स्मार्ट'
;