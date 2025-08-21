MP News: अनुपपूर में रूह कंपा देने वाला एक्सीडेंट, महिला का बायां हाथ कटकर हुआ अलग

Horrible Accident In Anuppur: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से एक दुखद खबर आई है. यहां कोतमा थाना अंतर्गत निगवानी रोड पर एक ट्रक और मैजिक की भीषण टक्कर हो गई. हादसा इतना भयानक था कि मैजिक में सवार एक महिला का बायां हाथ कटकर अलग हो गया. इस हादसे में तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं. हादसे के बाद सभी घायलों को तुरंत कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

ट्रक और मैजिक वाहन में जोरदार भिड़ंत

दरअसल, अनूपपुर जिले में कोतमा थाना क्षेत्र के गढ़ी तिराहा के पास एक ट्रक और मैजिक वाहन के बीच हुई भीषण टक्कर में तीन लोग घायल हो गए. हादसे में मैजिक सवार महिला का बांया हाथ कटकर अलग हो गया, जबकि अन्य तीन लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों को तत्काल कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है. ट्रक गिट्टी से भरा हुआ था और उसका नंबर UP 95 T 0269 है.

जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के अनुसार, महिला का नाम सरिता बंसल है और वह बेलटुकरी की रहने वाली है. सभी को इलाज के लिए कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है. जहां सभी का इलाज चल रहा है. ट्रक गिट्टी से भरा हुआ था, इसी दौरान तिराहे के पास उसकी एक मैजिक से टक्कर हो गई जिसमें तीन लोग घायल हो गए. पुलिस ट्रक क्रमांक यूपी 95 टी 0269 से हुई टक्कर के मामले की जांच कर रही है. यह हादसा इतना दर्दनाक था कि हादसे के बारे में सुनकर हर किसी की रूह कांप गई.

रिपोर्ट- अभय के पाठक

