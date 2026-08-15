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रतलाम 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 की मौत; खाटूश्याम के दर्शन के लिए जा रहा था परिवार

रतलाम के शिवगढ़ के पास 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से एक आर्टिगा कार टकरा गई. हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. मृतकों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं.

Written ByChandrashekhar solankiEdited ByPooja
Published: Aug 15, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:01 AM IST
रतलाम 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 की मौत; खाटूश्याम के दर्शन के लिए जा रहा था परिवार

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