/रतलाम 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 की मौत; खाटूश्याम के दर्शन के लिए जा रहा था परिवार

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रतलाम जिले के शिवगढ़ के पास दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से आ रही एक अर्टिगा कार जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक से टकराने के बाद कार काफी दूर तक घसीटते हुए पलट गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के वक्त कार में 9 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. वहीं पांच लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो बच्चे भी बताए जा रहे हैं.
सूचना मिलते ही एनएचएआई की एंबुलेंस टीम और शिवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हादसा इतना भीषण था कि कुछ लोग कार में फंस गए थे. घायलों को दो एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज रतलाम पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि सभी लोग एक ही परिवार के थे और इंदौर, धार और झाबुआ जिले के रहने वाले थे. यह परिवार खाटूश्याम के दर्शन के लिए राजस्थान जा रहा था.
काजलिया पाड़ा के पास हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, यह हादसा रात करीब 11:30 बजे शिवगढ़ के काजलिया पाड़ा के पास हुआ, जब एक परिवार कार में जा रहा था, तभी कार एक खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई. रात में स्थानीय लोगों ने इस हादसे की जानकारी पुलिस को दी. मरने वालों की पहचान जतिन, पाइपी, रानू और लिशा के तौर पर हुई है. गंभीर रूप से घायल लोगों में अरुण, मीना, रवि, तिशा और दक्ष शामिल हैं. ड्राइवर रवि झाबुआ के जोबट का रहने वाला है.
सूचना मिलने पर एम्बुलेंस और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत मदद दी गई और उन्हें रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि ट्रक में तकनीकी खराबी के कारण उसे सड़क किनारे खड़ा किया गया था. रात के समय एक कार तेज रफ्तार से आ रही थी, ड्राइवर स्थिति को समझ नहीं पाया और कार सीधे ट्रक से जा टकरा गई.
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