/रतलाम 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 की मौत; खाटूश्याम के दर्शन के लिए जा रहा था परिवार

रतलाम जिले के शिवगढ़ के पास दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से आ रही एक अर्टिगा कार जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक से टकराने के बाद कार काफी दूर तक घसीटते हुए पलट गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के वक्त कार में 9 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. वहीं पांच लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो बच्चे भी बताए जा रहे हैं.