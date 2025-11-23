MP में कैसी चल रही SIR प्रक्रिया? सीहोर, अशोकनगर जैसे छोटे जिलों ने किया कमाल; पीछे रह गए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर

SIR Progressing In MP: मध्य प्रदेश में चल रही एसआईआर (SIR) डिजिटाइजेशन प्रक्रिया की परफॉरमेंस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला अंतर सामने आया है. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े, विकसित जिलों की परफॉरमेंस पिछले 18 दिनों में छोटे जिलों की अपेक्षा काफी खराब रही है, और ये सभी प्रदेश के बॉटम 10 जिलों की कैटेगरी में शामिल हैं. 27 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल 5 करोड़ 74 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से 2 करोड़ 76 लाख वोटर्स के SIR डिटेल डिजिटाइज होने बाकी हैं. 22 नवंबर तक डिजिटाइजेशन का औसत प्रतिशत केवल 48.11 रहा है.

22 नवंबर तक सिर्फ 48.11%

दरअसल, मध्य प्रदेश में SIR प्रोसेस की प्रोग्रेस उम्मीद के मुताबिक नहीं है. खास बात यह है कि छोटे जिलों ने काफी प्रोग्रेस दिखाई है, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे डेवलप्ड मेट्रोपॉलिटन जिले नीचे के पांच में आ गए हैं. 27 अक्टूबर तक राज्य में कुल वोटर बेस 57.4 मिलियन था, जिसमें से 27.6 करोड़ वोटर्स की SIR डिटेल्स अभी तक डिजिटाइज़ नहीं हुई हैं. 22 नवंबर तक पूरे राज्य के लिए एवरेज डिजिटाइज़ेशन रेट सिर्फ 48.11% था.

बड़े जिलों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब

भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में 18 दिनों में SIR का परफॉर्मेंस छोटे जिलों के मुकाबले खराब है. हैरानी की बात है कि ये सभी जिले राज्य के 55 जिलों में सबसे नीचे के 10 जिलों में शामिल हैं. हालांकि यह परफॉर्मेंस रिपोर्ट रोज़ बदलती है, फिर भी छोटे जिले ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. इसका कारण बड़े शहरी जिलों के मुकाबले इन जिलों में वोटरों की कम संख्या बताया जा रहा है.

डिजिटाइज़ेशन में तेज़ी लाने का निर्देश

इस बीच चुनाव आयोग ने इस धीमी गति पर कड़ा रुख अपनाया है. CEO संजीव कुमार झा और संयुक्त CEO आरपीएस जादौन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सभी ज़िलों का रिव्यू किया. बड़े शहरों के कलेक्टरों को खास तौर पर फॉर्म बांटने, इकट्ठा करने और डिजिटाइज़ेशन में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं.

देखें रिपोर्ट कौन आगे कौन पीछे

सीहोर (66.29%), अशोकनगर (65.71%), पांढुर्णा (62.54%), बालाघाट (62.43%) और सीधी (62.21%) जैसे छोटे जिलों ने शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं बड़े शहरों की स्थिति बेहद कमजोर है. भोपाल 24.91%, इंदौर 26.35%, ग्वालियर 30.06% और जबलपुर 37.85% पर ही अटके हैं.

